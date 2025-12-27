- Hoy:
ALERTA por empleada de Walmart en The Villages: reportan su arresto en la tienda por un DELITO GRAVE de robo
Una empleada de Walmart en The Villages fue detenida por presuntamente sustraer mercancía durante varias semanas utilizando las cajas de autoservicio.
Un incidente preocupante ocurrió en Walmart, ubicado en Buffalo Ridge Plaza, The Villages, cuando una empleada fue arrestada bajo cargos de robo. La arrestada, Theresa Lynch Saylor, de 59 años, fue detenida el pasado martes por la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, tras ser acusada de sustraer mercancía de la tienda durante varias semanas.
PUEDES VER: Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos
El caso ha sorprendido a muchos, ya que Saylor, quien trabajaba en el establecimiento, supuestamente aprovechó su acceso para cometer los hurtos mientras realizaba compras personales.
Empleada de Walmart es arrestada por presunto robo en su lugar de trabajo
Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Sumter, los robos habrían ocurrido entre el 27 de octubre y el 14 de noviembre.
Durante este período, la sospechosa fue captada por las cámaras de seguridad de la tienda mientras utilizaba la caja de autoservicio para realizar sus compras personales. En varias ocasiones, se observó que Saylor no escaneaba algunos artículos, omitiendo su pago.
Entre los productos que no fueron escaneados se encontraban una bolsa de comida para perros valorada en $14.97, latas de Coca-Cola Cherry, galletas, brownies y bandejas de aluminio para alimentos. Estos hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad y sirvieron como evidencia para la acusación de robo, la cual fue clasificada como un delito grave.
Theresa Lynch Saylor, 59, de Summerfield, fue arrestada por presunto robo grave.
Empleada de Walmart en The Villages es detenida y liberada bajo fianza
Theresa Saylor fue arrestada en el mismo Walmart donde trabajaba y posteriormente trasladada al Centro de Detención del Condado de Sumter. Tras su arresto, se le concedió libertad bajo fianza, fijada en $2,000. Según Villages-News.com, este incidente ha llamado la atención de la comunidad, especialmente en una ciudad como The Villages, donde los delitos en comercios no son tan frecuentes.
El caso continúa bajo investigación, y las autoridades han asegurado que tomarán las medidas pertinentes según los hallazgos. La situación resalta la importancia de las cámaras de seguridad y de los controles internos en las tiendas para prevenir este tipo de delitos.
