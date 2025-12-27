MALA NOTICIA para inmigrantes EE. UU.: ahora tienen menos opciones legales para permanecer en el país

Más de 1.6 millones de inmigrantes han perdido su estatus legal en los primeros 11 meses de la presidencia de Donald Trump, según datos recientes. La cifra incluye a personas que ingresaron al país mediante visas, permisos humanitarios, asilo y estatus de protección temporal (TPS), superando la población total de ciudades como Filadelfia.

El gobierno ha acelerado la cancelación de vías legales, argumentando que estas medidas evitan que los contribuyentes estadounidenses financien la estancia de extranjeros en situación irregular. Defensores de los inmigrantes denuncian que esta política puede generar un subregistro y aumentar la incertidumbre sobre el futuro de quienes llevaban años residiendo legalmente en el país.

Programas cancelados y efectos sobre los migrantes

Entre los programas afectados se encuentra el TPS, que brindaba protección temporal a ciudadanos de países como Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Siria. La administración Trump ha cancelado estos permisos, ofreciendo incentivos económicos y un preaviso para abandonar el país, aunque varias de estas decisiones enfrentan demandas judiciales que podrían detener o retrasar las cancelaciones.

Migrantes enfrentan cancelación de visas y programas legales bajo la administración Trump.

Otros programas eliminados incluyen CBP One, que permitía a los migrantes solicitar asilo desde dentro de Estados Unidos de manera más ágil, y el Permiso de Reunificación Familiar, diseñado para que los solicitantes con peticiones familiares pudieran permanecer legalmente mientras se procesaban sus casos.

La administración Trump ha revocado decenas de miles de visas, incluidas visas de estudiante, y ha pausado la lotería de visas de diversidad, afectando directamente la legalidad, estabilidad y planes de vida de miles de personas que ingresaron al país por vías legales. Estas medidas representan un endurecimiento histórico de la política migratoria, dejando a muchas familias y estudiantes en una situación de incertidumbre total.