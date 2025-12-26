DURO GOLPE para inmigrantes en Nueva Orleans antes de Año Nuevo: Trump aprueba un PREOCUPANTE DESPLIEGUE de la Guardia Nacional

La ciudad de Nueva Orleans se prepara para recibir un contingente de la Guardia Nacional de Estados Unidos en el marco de una ofensiva federal centrada en el control migratorio y la seguridad pública. La medida se implementa justo antes de la temporada de fiestas, lo que genera preocupación entre la comunidad inmigrante y los defensores de los derechos humanos.

Donald Trump autoriza despliegue de 350 soldados de la Guardia Nacional en Nueva Orleans antes de Año Nuevo

De acuerdo con AP, el Pentágono confirmó que 350 miembros de la Guardia Nacional serán desplegados en Nueva Orleans, Luisiana, con el objetivo de apoyar a las fuerzas de seguridad locales.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, explicó que esta fuerza permanecerá activa hasta febrero y trabajará en coordinación con agencias federales, como el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.

El despliegue se produce en el marco de una operación de control migratorio que comenzó a principios de mes, durante la cual agentes de la Patrulla Fronteriza han arrestado a cientos de personas en la región. Según France 24, la operación está prevista para extenderse durante un mes, con el objetivo de alcanzar alrededor de 5.000 detenciones.

Respaldo político y contexto del despliegue federal

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, expresó su gratitud al presidente Donald Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue de tropas. "Esto nos permitirá intensificar aún más la lucha contra la violencia en Nueva Orleans y en otras áreas del estado. Mi agradecimiento a ambos es enorme", declaró Landry a Fox News, según AP.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, Landry solicitó formalmente a Trump el envío de 1.000 soldados, financiados con fondos federales, a varias ciudades de Luisiana, incluidas aquellas gobernadas por demócratas, citando preocupaciones por la delincuencia.

Este no es el primer despliegue federal aprobado por la administración Trump: ya se habían enviado tropas a ciudades como Washington, D.C., y Memphis, Tennessee, con fines similares.