Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1: entradas, alineación, a qué hora y dónde ver

Universitario recibirá a FC Cajamarca este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental con la consigna de lograr un triunfo que le permita estar entre los primeros puestos de la Liga 1 2026. El compromiso, que es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura, está pactado para empezar a las 6:00 p.m. y será transmitido en vivo por L1 MAX.

Si bien Universitario es favorito, FC Cajamarca es un rival de cuidado. En su plantel cuenta con experimentados jugadores; en su mayoría están identificados con Alianza Lima, por lo que se jugarán su clásico.

Otro de los condimentos que giran sobre el compromiso es el reencuentro entre Hernán Barcos y Alex Valera tras el incidente que protagonizaron ambos delanteros en el último clásico del fútbol peruano.

Barcos llamó "muerto" a Valera y cuando finalizó el clásico indicó que el jugador de Universitario tiene que aprender a respetar y que rechazó defender la camiseta de la selección peruana.

Valera y Barcos protagonizaron tensa discusión.

"Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene a decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él", expresó el 'Pirata'.

Al margen de la polémica, ambos jugadores indicaron que todo quedó en la cancha. Incluso, en sus recientes declaraciones, Hernán Barcos aseguró que no tiene problemas con Alex Valera. Incluso le va a saludar con un fraterno abrazo.

En lo futbolístico, las bajas que presentará Universitario son: Aldo Corzo y Matías Di Benedetto. El primero sufrió una lesión en los entrenamientos y el segundo está a la espera de la ceremonia para recibir su DNI peruano.

Aldo Corzo es baja para el partido contra FC Cajamarca.

Rabanal sabe que no tiene margen de error. El empate ante Sporting Crista (cuando tenía la ventaja de 2-0) desató una serie de comentarios por parte de los hinchas cremas. Incluso, varios ya están cuestionando su trabajo en el club.

¿Cuándo juega Universitario vs. FC Cajamarca?

El partido entre Universitario y FC Cajamarca se realizará este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, recinto que albergará a más de 40 mil hinchas cremas.

¿A qué hora juega Universitario vs. FC Cajamarca?

El Universitario vs. FC Cajamarca se jugará a las 6:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). A continuación, revisa los horarios del duelo por país:

México: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (día siguiente)

Universitario vs. FC Cajamarca: horarios en Estados Unidos

Este (ET): 6:00 p.m.

Centro (CT): 5:00 p.m.

Pacífico (PT): 3:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. FC Cajamarca?

La transmisión del partido Universitario vs. FC Cajamarca estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentra en Movistar, Mi Fibra, BestCable, Cabel Visión Perú, DirecTV, Claro TV, Win y Zapping. En Estados Unidos, España, México, Puerto Rico y Canadá el duelo será televisado por Fanatiz y Bet365.

Universitario vs. FC Cajamarca: entradas

Oriente: 65.00 soles

Occidente central: 90.00 soles

Occidente lateral: 75.00 soles

Norte: 25.00 soles (agotado)

Surte: 25.00 soles (agotado)

Butaca negra: 325.00 soles

Experiencia crema: 425.00 soles

Universitario vs. FC Cajamarca: apuestas y pronósticos

Universitario Empate FC Cajamarca Betsson 1.25 5.25 12.00 Betano 1.25 5.70 12.00 Bet365 1.22 5.50 13.00 1XBet 1.23 5.70 11.80 CoolBet 1.23 5.90 13.00 DoradoBet 1.25 6.50 12.00

Universitario vs. FC Cajamarca: Posible alineación

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Jesús Castillo, Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera, A. Rodas, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos, Jefferson Orejuela, Anthony Gallardo, Arley Rodríguez, Tomás Andrade, Carlos Meza y Hernán Barcos.