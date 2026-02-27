- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Garcilaso vs Cienciano
- Melgar vs Chankas
- Liga Peruana de Vóley
Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase
Revisa la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley actualizada a puertas de disputarse la fecha 8 de la segunda fase del campeonato. Tenemos clásico Universitario vs Alianza Lima.
La Liga Peruana de Vóley está cada vez más emocionante. Por la fecha 8 de la segunda fase del campeonato, Universitario y Alianza Lima se medirán en un partido de alto calibre. Ambos equipos están peleando el primer puesto. Además, la San Martín tendrá una dura prueba ante Circolo.
PUEDES VER: Natalia Málaga 'fulminó' a la surcoreana de Géminis y reveló por qué no juega: "No está apta..."
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS DE VÓLEY
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Alianza Lima
|18
|46
|48:15
|San Martín
|18
|46
|48:19
|Universitario
|18
|44
|47:18
|Géminis
|18
|28
|35:31
|Regatas Lima
|18
|28
|31:27
|Atenea
|18
|29
|38:35
|Circolo
|18
|24
|31:39
|Dep. Soan
|18
|18
|27:39
|Rebaza Acosta
|18
|14
|26:45
|Olva Latino
|18
|14
|22:46
Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan
- 4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta
- 6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo
Domingo 1 de marzo
- 3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino
- 5:00 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima
Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90