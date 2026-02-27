0
Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por Liga 1

Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase

Revisa la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley actualizada a puertas de disputarse la fecha 8 de la segunda fase del campeonato. Tenemos clásico Universitario vs Alianza Lima.

    Jesús Yupanqui
    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
    La Liga Peruana de Vóley está cada vez más emocionante. Por la fecha 8 de la segunda fase del campeonato, Universitario y Alianza Lima se medirán en un partido de alto calibre. Ambos equipos están peleando el primer puesto. Además, la San Martín tendrá una dura prueba ante Circolo.

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOS DE VÓLEYPJPTSSETS G/P
    Alianza Lima184648:15
    San Martín184648:19
    Universitario184447:18
    Géminis182835:31
    Regatas Lima182831:27
    Atenea182938:35
    Circolo182431:39
    Dep. Soan181827:39
    Rebaza Acosta181426:45
    Olva Latino181422:46

    Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 8

    Sábado 28 de febrero

    • 2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan
    • 4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta
    • 6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo

    Domingo 1 de marzo

    • 3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino
    • 5:00 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

    Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

