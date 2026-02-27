Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones y partidos de la fecha 8 de la segunda fase

La Liga Peruana de Vóley está cada vez más emocionante. Por la fecha 8 de la segunda fase del campeonato, Universitario y Alianza Lima se medirán en un partido de alto calibre. Ambos equipos están peleando el primer puesto. Además, la San Martín tendrá una dura prueba ante Circolo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS DE VÓLEY PJ PTS SETS G/P Alianza Lima 18 46 48:15 San Martín 18 46 48:19 Universitario 18 44 47:18 Géminis 18 28 35:31 Regatas Lima 18 28 31:27 Atenea 18 29 38:35 Circolo 18 24 31:39 Dep. Soan 18 18 27:39 Rebaza Acosta 18 14 26:45 Olva Latino 18 14 22:46

Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 8

Sábado 28 de febrero

2:30 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan

4:45 p.m. | Regatas Lima vs. Rebaza Acosta

6:45 p. m. | San Martín vs. Circolo

Domingo 1 de marzo

3:00 p.m. | Atlético Atenea vs. Olva Latino

5:00 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima

Todos los partidos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.