Natalia Málaga, DT de Géminis, no se midió y dio rotundo calificativo a Universitario: "Es un..."

Deportivo Géminis logró un importante triunfo por 3 sets a 1 ante Universitario de Deportes por la fecha 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley. Un resultado que permitió al elenco de Natalia Málaga seguir en la pelea para llegar a los cuartos de final. Precisamente, la técnica nacional habló en el post encuentro y fue contundente sobre el plantel de crema.

Natalia Málaga, DT de Géminis, dejó rotundo calificativo a Universitario

Natalia Málaga compareció ante los medios en zona mixta con una actitud positiva tras el valioso triunfo y fue consultada como sus sensaciones tras la victoria. Al respecto, aseguró que han seguido el rendimiento de Universitario durante todo el campeonato y no dudó en remarcar que es uno de los equipos más competitivos del torneo y se caracteriza por su agresividad.

"Hemos visto durante todo este campeonato cómo se ha estado desenvolviendo la 'U'. Es un equipo muy competitivo, que desestabiliza muy rápido, como nos pasó en el tercer set. No son mancas tampoco, tienen un equipo bastante agresivo", expresó para 'Dosis de Voleibol' y los demás medios presentes.

Del mismo modo, la DT de Géminis remarcó que no existen invencibles en esta temporada, una clara muestra de su confianza en el equipo. "En la Liga no hay ningún equipo invencible, todo depende del estado y el momento que se presenta. Si todas están con la misma seguridad", añadió.

No obstante, la exentrenadora de la selección peruana también recalcar los puntos negativos de sus dirigidas, señalando que aún están faltas de confianza. Además, reveló que pareciera que pecaron de confianza tras ir por dos sets arriba en el marcador.

"Nos íbamos, regresábamos y esas cosas hay que trabajarlas y controlarlas, porque es una parte más emocional que técnica. No se la creen y salen diciendo: ‘Ya gané dos a cero y ya está’. No, eso nunca, hasta que el árbitro da el pitazo final y se acabó. Uno nunca debe perder esa concentración ni dejar de continuar con el ritmo", acotó.

Próximo partidos de Géminis y Universitario

Tras el triunfo, Deportivo Géminis se ilusiona con poder seguir firme en el cuarto lugar de la tabla de la segunda fase y conseguir su pase a los cuartos de final. Con dos partidos por disputarse, su siguiente reto será ante Deportivo Soan este sábado 28 de febrero por la fecha 8.

Por su parte, Universitario se disputa el liderato ante Alianza Lima en un nuevo episodio del clásico peruano. Este duelo se disputará el domingo 1 de marzo y podría dejar a un nuevo líder en la tabla de posiciones. Las blanquiazules llegan con 46 puntos, mientras que las 'Pumas' con 44.