Universitario vs. Géminis por la Liga Peruana de Vóley: Día, hora, entradas y dónde ver

Universitario se medirá contra Géminis por la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley (segunda fase). Día, hora, entradas y dónde ver el partido.

    Jesús Yupanqui
    Universitario vs. Géminis juegan por la Liga Peruana de Vóley.
    Universitario vs. Géminis juegan por la Liga Peruana de Vóley. | Universitario y Géminis | FOTO: Composición Líbero
    Regresa la Liga Peruana de Vóley por la sexta fecha (de la segunda fase) viviremos un emocionante partido. Universitario se medirá contra Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las 'Pumas' necesitan ganar para recuperar el primer puesto. Pero el equipo de Natalia Málaga busca dar el golpe de autoridad.

    ¿Cuándo juega Universitario vs. Géminis vóley?

    El partido entre Universitario contra Géminis se realizará este miércoles 25 de febrero. Un duelo que promete cautivar a los fanáticos del vóley.

    Universitario vóley.

    Universitario se medirá contra Géminis por la Liga Peruana de Vóley.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. Géminis vóley?

    El Universitario vs. Géminis está pactado para iniciar a las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, revisa los horarios del duelo por país:

    • México: 5:00 p.m.
    • Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.
    • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.
    • España: 12:00 a.m. día siguiente
    • Estados Unidos (Washington D.C.): 6:00 p.m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. Géminis vóley?

    La transmisión del partido entre Universitario y Géminis por la sexta fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley será transmitida por Latina TV (canal 2).

    Universitario vs. Géminis vóley: entradas

    • General - segunda etapa: S/ 20.00
    • Norte preferente - segunda etapa: S/ 30.00
    • Sur Preferente - segunda etapa: S/ 30.00
    • Oriente preferente - segunda etapa: S/ 40.00
    • Occidente preferente - segunda etapa: S/ 50.00

    Universitario vóley: últimos resultados

    • Universitario 3-0 Circolo
    • Universitario 0-3 Atenea
    • Universitario 3-0 Regatas
    • Universitario 3-1 Rebaza
    • Universitario 3-2 Latino Amisa

    Géminis vóley: últimos resultados

    • Alianza Lima 3-1 Géminis
    • Géminis 3-2 Regatas Lima
    • Géminis 3-0 Latino Amisa
    • San Martín 3-0 Géminis
    • Circolo 0-3 Géminis

    Universitario vs. Géminis: últimos partidos

    • 21.10.25 | Universitario 3-1 Géminis
    • 08.02.25 | Universitario 3-0 Géminis
    • 16.02.24 | Géminis 0-3 Universitario
    • 21.01.24 | Géminis 3-2 Universitario

