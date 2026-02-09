Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la fecha 6 de la segunda fase

La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley entra a su recta final. Este miércoles 11 y jueves 12 se disputará la sexta jornada, el cual tiene como plato principal el enfrentamiento entre Regatas vs Alianza Lima. Además, Universitario, que viene de perder, se medirá contra Géminis en un duelo de pronóstico reservado.

Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: fecha 6

Miércoles 11 de febrero:

2:00 p.m. Olva Latino vs Deportivo Soan

4:30 p.m. Regatas Lima vs Alianza Lima

7:00 p.m. San Martín vs Rebaza Acosta

Miércoles 25 de febrero:

4:30 p.m. Universitario vs Géminis

5:00 p.m. Atenea vs Circolo Sportivo Italiano

Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026