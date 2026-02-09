0
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la fecha 6 de la segunda fase

La fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026 se disputará este miércoles y juves. Regatas Lima vs Alianza Lima protagonizarán el partido de la jornada.

    Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026
    La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley entra a su recta final. Este miércoles 11 y jueves 12 se disputará la sexta jornada, el cual tiene como plato principal el enfrentamiento entre Regatas vs Alianza Lima. Además, Universitario, que viene de perder, se medirá contra Géminis en un duelo de pronóstico reservado.

    Universitario cayó en la Liga Peruana de Vóley

    Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: fecha 6

    Miércoles 11 de febrero:

    • 2:00 p.m. Olva Latino vs Deportivo Soan
    • 4:30 p.m. Regatas Lima vs Alianza Lima
    • 7:00 p.m. San Martín vs Rebaza Acosta

    Miércoles 25 de febrero:

    • 4:30 p.m. Universitario vs Géminis
    • 5:00 p.m. Atenea vs Circolo Sportivo Italiano

    Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Universitario164144:14
    Alianza Lima164043:14
    San Martín164045:19
    Atenea162835:29
    Géminis162531:27
    Regatas162434:29
    Circolo162228:34
    Dep. Soan161826:36
    Rebaza Acosta161323:40
    Olva Latino161017:42

