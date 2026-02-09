- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la fecha 6 de la segunda fase
La fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026 se disputará este miércoles y juves. Regatas Lima vs Alianza Lima protagonizarán el partido de la jornada.
La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley entra a su recta final. Este miércoles 11 y jueves 12 se disputará la sexta jornada, el cual tiene como plato principal el enfrentamiento entre Regatas vs Alianza Lima. Además, Universitario, que viene de perder, se medirá contra Géminis en un duelo de pronóstico reservado.
PUEDES VER: Universitario perdió 3-0 ante Atenea, pero sigue siendo líder de la Liga Peruana de Vóley
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: fecha 6
Miércoles 11 de febrero:
- 2:00 p.m. Olva Latino vs Deportivo Soan
- 4:30 p.m. Regatas Lima vs Alianza Lima
- 7:00 p.m. San Martín vs Rebaza Acosta
Miércoles 25 de febrero:
- 4:30 p.m. Universitario vs Géminis
- 5:00 p.m. Atenea vs Circolo Sportivo Italiano
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Universitario
|16
|41
|44:14
|Alianza Lima
|16
|40
|43:14
|San Martín
|16
|40
|45:19
|Atenea
|16
|28
|35:29
|Géminis
|16
|25
|31:27
|Regatas
|16
|24
|34:29
|Circolo
|16
|22
|28:34
|Dep. Soan
|16
|18
|26:36
|Rebaza Acosta
|16
|13
|23:40
|Olva Latino
|16
|10
|17:42
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90