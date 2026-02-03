Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la segunda fase

La Liga Peruana de Vóley 2026 entra a su momento más importante. Este sábado 7 de febrero arranca la jornada 5, el cual tendrá el partido de Alianza Lima vs Olva Latino como el duelo de fondo. El compadre Universitario disputará su compromiso el domingo frente a Atlético Atenea en el cierre de la jornada deportiva del domingo.

Partidos Liga Peruana de Vóley

La fecha 5 se disputará entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Mira la progamación oficial:

Sábado 7 de febrero

2:45 p. m. Circoli Sportivo vs Rebaza Acosta

5:00 p. m. San Martín vs Deportivo Soan

7:00 p. m. Alianza Lima vs Olva Latino

Domingo 8 de febrero

3:15 p. m. Géminis vs Regatas Lima

5:00 p. m. Universitario vs club Atenea

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

EQUIPOS PJ PTS SETS G/P Universitario 15 41 44:19 Alianza Lima 15 37 42:14 San Martín 15 37 42:19 Atenea 15 25 32:29 Géminis 15 23 25:25 Regatas 15 23 32:26 Circolo 15 19 25:34 Dep. Soan 15 18 26:33 Rebaza Acosta 15 13 21:31 Olva Latino 15 10 17:39

Liga Peruana de Vóley: entradas, precio y dónde comprar

Las entradas se pondrán a la venta a partir de este miércoles 4 de febrero a partir de las 12:00 horas. Vale precisar que los boletos puedes adquirirlo por internet mediante la página web de Joinnus y estos son los precios: