Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la segunda fase

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026. Alianza Lima juga el sábado ante Olva y Universitario el domingo contra Atenea.

    Sandra Morales
    Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026
    Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026 | FOTO: LIBERO
    La Liga Peruana de Vóley 2026 entra a su momento más importante. Este sábado 7 de febrero arranca la jornada 5, el cual tendrá el partido de Alianza Lima vs Olva Latino como el duelo de fondo. El compadre Universitario disputará su compromiso el domingo frente a Atlético Atenea en el cierre de la jornada deportiva del domingo.

    Partidos Liga Peruana de Vóley

    La fecha 5 se disputará entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Mira la progamación oficial:

    Sábado 7 de febrero

    • 2:45 p. m. Circoli Sportivo vs Rebaza Acosta
    • 5:00 p. m. San Martín vs Deportivo Soan
    • 7:00 p. m. Alianza Lima vs Olva Latino

    Domingo 8 de febrero

    • 3:15 p. m. Géminis vs Regatas Lima
    • 5:00 p. m. Universitario vs club Atenea

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Universitario154144:19
    Alianza Lima153742:14
    San Martín153742:19
    Atenea152532:29
    Géminis152325:25
    Regatas152332:26
    Circolo151925:34
    Dep. Soan151826:33
    Rebaza Acosta151321:31
    Olva Latino151017:39

    Liga Peruana de Vóley: entradas, precio y dónde comprar

    Las entradas se pondrán a la venta a partir de este miércoles 4 de febrero a partir de las 12:00 horas. Vale precisar que los boletos puedes adquirirlo por internet mediante la página web de Joinnus y estos son los precios:

    • General: S/. 20.00 soles
    • Norte: S/. 30.00 soles
    • Sur: S/. 30.00 soles
    • Oriente: S/. 40.00 soles
    • Occidente: S/. 50.00 soles

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

