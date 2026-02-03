- Hoy:
Partidos Liga Peruana de Vóley 2026: programación y tabla de posiciones de la segunda fase
Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026. Alianza Lima juga el sábado ante Olva y Universitario el domingo contra Atenea.
La Liga Peruana de Vóley 2026 entra a su momento más importante. Este sábado 7 de febrero arranca la jornada 5, el cual tendrá el partido de Alianza Lima vs Olva Latino como el duelo de fondo. El compadre Universitario disputará su compromiso el domingo frente a Atlético Atenea en el cierre de la jornada deportiva del domingo.
Partidos Liga Peruana de Vóley
La fecha 5 se disputará entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero. Mira la progamación oficial:
Sábado 7 de febrero
- 2:45 p. m. Circoli Sportivo vs Rebaza Acosta
- 5:00 p. m. San Martín vs Deportivo Soan
- 7:00 p. m. Alianza Lima vs Olva Latino
Domingo 8 de febrero
- 3:15 p. m. Géminis vs Regatas Lima
- 5:00 p. m. Universitario vs club Atenea
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Universitario
|15
|41
|44:19
|Alianza Lima
|15
|37
|42:14
|San Martín
|15
|37
|42:19
|Atenea
|15
|25
|32:29
|Géminis
|15
|23
|25:25
|Regatas
|15
|23
|32:26
|Circolo
|15
|19
|25:34
|Dep. Soan
|15
|18
|26:33
|Rebaza Acosta
|15
|13
|21:31
|Olva Latino
|15
|10
|17:39
Liga Peruana de Vóley: entradas, precio y dónde comprar
Las entradas se pondrán a la venta a partir de este miércoles 4 de febrero a partir de las 12:00 horas. Vale precisar que los boletos puedes adquirirlo por internet mediante la página web de Joinnus y estos son los precios:
- General: S/. 20.00 soles
- Norte: S/. 30.00 soles
- Sur: S/. 30.00 soles
- Oriente: S/. 40.00 soles
- Occidente: S/. 50.00 soles
