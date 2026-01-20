0

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 3 en la segunda etapa

La competencia de vóley se pone al rojo vivo y esta tercera jornada traerá duelos intensos. Conoce la programación completa y los cambios en la clasificación.

    Fecha 3 de la Liga de Vóley.
    Fecha 3 de la Liga de Vóley. | composición Líbero
    La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley llega a su tercera fecha con enfrentamientos que podrían volver a marcar sorpresas como en la jornada anterior. Desde este sábado 24 podrás ver los partidos con pronostico reservado que protagonizará Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas y el resto de clubes en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

    Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 3 de la segunda fase

    Sábado 24 de enero

    • Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano - 2:00 p.m.
    • U. San Martín vs. Deportivo Géminis - 4:00 p.m.

    Domingo 25 de enero

    • Atlético Atenea vs. Deportivo Soan - 12:30 p.m.
    • Regatas Lima vs. Olva Latino - 3:15 p.m.
    • Universitario vs. Rebaza Acosta - 5:00 p.m.

    Tabla posiciones general de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS G/P
    Universitario133538:10
    San Martín133337:16
    Alianza Lima133236:12
    Atenea132127:25
    Regatas132029:23
    Géminis132025:22
    Circolo131925:28
    Dep. Soan131320:31
    Rebaza Acosta131321:31
    Olva Latino131017:33

    ¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

    La Liga Peruana de Vóley cuenta con cobertura a través de Latina, ya sea por su canal de televisión o mediante sus plataformas digitales, aunque algunos partidos solo se emiten por su app o en su sitio web y no por señal abierta.

    Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: fecha 3

    Sábado 24 de enero

    • Molivoleibol vs. Túpac Amaru - 12:30 p.m.

    Domingo 25 de enero

    • Deportivo Wanka vs. Kazoku No Perú - 10:00 a.m.

