- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Monaco
- Inter vs Arsenal
- Universitario vs Melgar
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: partidos de fecha 3 en la segunda etapa
La competencia de vóley se pone al rojo vivo y esta tercera jornada traerá duelos intensos. Conoce la programación completa y los cambios en la clasificación.
La segunda fase de la Liga Peruana de Vóley llega a su tercera fecha con enfrentamientos que podrían volver a marcar sorpresas como en la jornada anterior. Desde este sábado 24 podrás ver los partidos con pronostico reservado que protagonizará Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas y el resto de clubes en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.
PUEDES VER: Alianza Lima va por más y está cerca de fichar otra figura de la selección peruana: "Viene en..."
Partidos de Liga Peruana de Vóley: fecha 3 de la segunda fase
Sábado 24 de enero
- Alianza Lima vs. Circolo Sportivo Italiano - 2:00 p.m.
- U. San Martín vs. Deportivo Géminis - 4:00 p.m.
Domingo 25 de enero
- Atlético Atenea vs. Deportivo Soan - 12:30 p.m.
- Regatas Lima vs. Olva Latino - 3:15 p.m.
- Universitario vs. Rebaza Acosta - 5:00 p.m.
Tabla posiciones general de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS G/P
|Universitario
|13
|35
|38:10
|San Martín
|13
|33
|37:16
|Alianza Lima
|13
|32
|36:12
|Atenea
|13
|21
|27:25
|Regatas
|13
|20
|29:23
|Géminis
|13
|20
|25:22
|Circolo
|13
|19
|25:28
|Dep. Soan
|13
|13
|20:31
|Rebaza Acosta
|13
|13
|21:31
|Olva Latino
|13
|10
|17:33
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
La Liga Peruana de Vóley cuenta con cobertura a través de Latina, ya sea por su canal de televisión o mediante sus plataformas digitales, aunque algunos partidos solo se emiten por su app o en su sitio web y no por señal abierta.
Cuadrangular de ascenso de la Liga Peruana de Vóley: fecha 3
Sábado 24 de enero
- Molivoleibol vs. Túpac Amaru - 12:30 p.m.
Domingo 25 de enero
- Deportivo Wanka vs. Kazoku No Perú - 10:00 a.m.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90