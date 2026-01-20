Alianza Lima va por más y está cerca de fichar otra figura de la selección peruana: "Viene en..."

Como demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de ser campeón en todos las disciplinas que compita. La Liga 1 es una deuda en los últimos tres años, mientras que en el fútbol femenino y vóley la historia es diferente, porque ha demostrado un dominio importante y apunta a seguir manteniendo esa supremacía.

A propósito de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro victoriano está muy cerca de cerrar a una figura de la selección peruana e incluso ya tiene fecha para sumarse, de acuerdo a lo declarado por Cenaida Uribe, jefa de equipo, en una reciente entrevista.

Nos referimos a Alondra Alarcón, la punta receptora que hasta hace poco jugó en Olva Latino, pero solo lo hizo durante sus vacaciones en Estados Unidos, donde tiene que volver para completar su curso en la University of Nevada at Las Vegas. Luego de su experiencia en tierras norteamericanas, se estaría sumando al cuadro íntimo.

Video: De Una.

"Sí, ella también es aliancista. Me lo ha dicho. Antes de que venga a Latino, le pregunté: ‘Oye, ¿te vas a Latino?’. Me respondió que no, que solo vino por un mes en mayo y que viene en mayo para estar en Alianza", dijo Uribe en diálogo con el programa 'De Una'.

Alondra Alarcón estuvo un mes jugando el campeonato nacional y recientemente publicó un mensaje de despedida. Su último encuentro fue la derrota por 3-2 ante Universitario de Deportes, el último domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

"Un mes corto, pero lleno de memorias jugando en casa. Gracias Latino Amiso, a mis compañeras y al staff por la confianza. Nos vemos pronto", escribió a través de su cuenta de Instagram.

Alondra Alarcón en la selección peruana

Alondra Alarcón ha formado parte de diferentes categorías menores en la selección peruana de vóley; además consiguió su convocatoria al combinado absoluto el 2025, cuando fue parte de la delegación que disputó la Copa América.