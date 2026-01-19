Destacada figura de la selección peruana firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Atacante..."

Alianza Lima logró coronarse campeón dos veces consecutivas en la Liga Peruana de Voleibol debido a las grandes voleibolistas que tiene dentro de su plantilla, y una de ellas es Ysabella Sánchez, atacante de la selección peruana que se ha convertido en la figura principal del cuadro blanquiazul. Por ello, han decidido renovarle hasta la temporada 2027/2028.

Figura de la selección peruana firmó hasta 2028 con Alianza Lima

Según informó la página 'Puro Voley', Sánchez llegó a un acuerdo con Alianza para la renovación de su contrato hasta el año 2028, por lo que continuará siendo la estrella en la Liga Peruana de Vóley.

"Ysabella Sánchez renovó su vínculo con Alianza Lima hasta la temporada 2027-28 y seguirá siendo blanquiazul. La atacante nacional continuará defendiendo la camiseta blanquiazul por dos temporadas más", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Ysabella Sánchez renovó con Alianza Lima hasta la temporada 2027/2028.

La también conocida como 'Chabelita' llegó al club íntimo procedente de Deportivo Géminis en el año 2020/2021 y desde entonces ha demostrado ser una de las mejores puntas o receptoras de la liga peruana, llevándose muchos reconocimientos individuales y como club al ganar dos títulos nacionales.

Ahora, con la renovación confirmada por el portal deportivo, Ysabella Sánchez disputaría su sexta temporada vistiendo los colores de Alianza Lima. Cabe resaltar que, junto al equipo de La Victoria, logró los campeonatos del 2023-2024 y 2024-2025 de la Liga Peruana de Vóley.

Premios de Ysabella Sánchez en Alianza Lima y Selección Peruana

Alianza Lima

Subcampeona de la Liga Peruana de Vóley (2021,2022 y 2023)

Campeona de la Liga Peruana de Vóley (2024 y 2025)

Subcampeona del Sudamericano de Clubes (2025)

Mejor jugadora de la LNSV (2024/2025)

Mejor atacante punta del Sudamericano de Clubes (2025)

Selección Peruana