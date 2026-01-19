Alan Cantero dio fuerte calificativo a Sergio Peña tras errores en Alianza: "Es..."

Alianza Lima jugó todos sus encuentros por la Serie Río de La Plata, logrando conseguir dos derrotas y una victoria. Alan Cantero, quien se convirtió en la figura del cuadro blanquiazul en este certamen, fue consultado por su contraparte, Sergio Peña, quien, debido a sus errores, ha sido víctima de críticas. Por ello, el jugador argentino dio un fuerte calificativo al volante peruano por sus constantes fallas.

Alan Cantero dio rotundo calificativo a Sergio Peña tras mal rendimiento con Alianza Lima

La plantilla de Alianza llegó a Lima luego de disputar la Serie Río de La Plata y en medio de su llegada, los periodistas que se encontraban en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se acercaron a los jugadores para preguntarles sobre diversos temas.

Cantero, quien se convirtió en el mejor jugador del cuadro blanquiazul en el certamen disputado en Uruguay, fue consultado sobre Peña, el cual, debido a sus constantes errores, fue objeto de críticas por los hinchas.

Alan Cantero mencionó que, si bien Sergio Peña cometió fallas al anotar un autogol y no salir hacia adelante cuando se debía, no deja de ser un talentoso jugador, ya que este mal momento se debe solo a una cuestión de mala suerte.

"Nosotros sabemos cómo es Sergio Peña, el tipo de jugador que es, la calidad que tiene. Los errores que tuvo fueron mala suerte y él sabe que todos nosotros lo apoyamos y estamos unidos", mencionó el extremo izquierdo.

De esta manera, el argentino dejó en claro que brinda su apoyo incondicional al futbolista peruano, además mencionó que no solo él, sino también toda la plantilla está junto a Peña como familia.

Sergio Peña es criticado por su errores con Alianza Lima

Durante el partido ante Unión de Santa Fe por la segunda jornada de la Serie Río de La Plata, Sergio Peña cometió el error de brindar un pase hacia el arco de Alejandro Duarte, resultando en un blooper bochornoso al concretarse en autogol.

Después de este encuentro, en el cual también se escuchó al técnico Pablo Guede señalar al volante por no dar pases hacia adelante, los hinchas comenzaron con las críticas hacia el futbolista mencionado, indicando que no debería seguir en Alianza Lima.