Alan Cantero expresó su respaldo total a fichaje internacional de Alianza Lima: "Mucha jerarquía"

Los refuerzos de Alianza Lima para el 2026 son pensando en la Liga 1 y también en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. El comando técnico, liderado por Pablo Guede, está probando a los jugadores que fueron parte de la temporada pasada, pero también aquellos que llegaron como flamantes fichajes.

Si en la temporada pasada, Alan Cantero pudo demostrar que tiene calidad, este año, desde la pretemporada, ha dejado en claro que tiene mucho para ofrecer en Alianza Lima. Asistencias, goles, pases exitosos y más. Por ello, rápidamente se ha convertido en un referente del club y quién mejor que él para hablar del compromiso de los fichajes.

Alan Cantero respalda el fichaje de Alianza Lima

Además de la incorporación de Jairo Vélez, Luis Ramos y demás, el plantel de Alianza Lima también fue reforzado por Luis Advíncula, quien llega directamente de Boca Juniors tras rescindir su contrato. Bajo ese contexto, Alan Cantero dejó en claro que el 'Rayo' tiene mucho para ofrecer.

"Es un jugador con mucha jerarquía, vino a aportar mucho al equipo. Lo recibimos de la mejor manera", señaló Cantero sobre el refuerzo de calidad que se consiguió con Luis Advíncula,.

Alianza Lima terminó su pretemporada en Uruguay tras disputar sus partidos con destacados rivales, como lo son: Independiente de Avellaneda, Unión Santa Fe y Colo Colo. Tras dos derrotas consecutivas, el elenco blanquiazul cerró con una victoria frente al elenco chileno.