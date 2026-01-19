Luis Ramos habló sin filtros tras ser suplente de Girotti y Guerrero en Alianza Lima: "Muy..."

Alianza Lima ya se encuentra en Lima tras el final de su participación en la Serie Rio de la Plata 2026. Los blanquiazules lograron su primera victoria ante Colo Colo y uno de los artífices del triunfo fue Luis Ramos. Precisamente, el delantero nacional sorprendió al revelar detalles de la relación que mantiene con Federico Girotti y Paolo Guerrero, en medio de la competencia por el titularato.

Luis Ramos habló sin filtros tras ser suplente de Federico Girotti y Paolo Guerrero

Luis Ramos arribó a Alianza Lima como uno de los fichajes más destacados de la temporada; sin embargo, durante la pretemporada no consiguió acumular muchos minutos en cancha. Si bien tuvo participación ante Colo Colo y logró anotar un gol, terminó perdiendo la disputa por el puesto titular frente a Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Precisamente, a su llegada junto al plantel blanquiazul al Aeropuerto Jorge Chávez, el delantero fue abordado por los medios y por las cámaras de Jax Latin Media, donde se refirió a su vínculo con los atacantes del equipo. Ramos destacó la buena relación que han construido y expresó su deseo de que continúe fortaleciéndose para obtener resultados en el campo.

Video: Jax Latin Media

"Con Federico Girotti y Paolo Guerrero tenemos una relación super linda y espero que se pueda fortalecer mucho más para beneficio del club", manifestó el atacante nacional tras no gozar de grandes minutos en la pretemporada.

Luis Ramos valoró su pretemporada con Alianza Lima

Del mismo modo, Luis Ramos expresó su gran alegría por haber disputado algunos minutos con Alianza Lima y sobre todo por haber respondido a la confianza de Pablo Guede con un gol. Además, remarcó que el objetivo es poder conseguir el título nacional

"Muy contento porque vengo recuperándome de una molestia del año pasado. He podido jugar unos pocos minutos que el profe (Pablo Guede) me pudo brindar, estoy feliz por el gol, hay que seguir trabajando porque la idea a fin de año es terminar campeones", señaló.

Así fue el gol de Luis Ramos.

Valor de mercado de Luis Ramos

Luis Ramos es considerado como uno de los delanteros más prometedores del fútbol peruano y llamado a ser el sucesor de Paolo Guerrero en la selección peruana. El atacante nacional ha logrado mostrar un gran rendimiento, por lo que su valor de mercado no ha dejado de aumentar. Según Transfermarkt, el '9' tiene una cotización de 900 mil dólares, la cifra más alta de su carrera.