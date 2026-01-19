Mr Peet reveló que Pablo Guede ya tiene al nuevo volante ancla para Alianza Lima: "Es su apuesta"

Alianza Lima se impuso por 3-2 a Colo Colo y cerró su participación en la Serie Río de la Plata, además culminó con sus trabajos de pretemporada en Uruguay y ahora toda la mira está puesta en el encuentro ante Inter Miami, por la Noche Blanquiazul 2026, que se realizará este sábado 24 de enero, en Matute.

Una de las posiciones que todavía genera incertidumbre en la conformación del once es el volante de contención. Se dice que el cuadro blanquiazul viene buscando el último extranjero; sin embargo, Pablo Guede ya cuenta con un plan B con un elemento que tiene actualmente en su plantilla.

Nos referimos a Gianfranco Chávez, que jugó su segundo partido jugando en dicha posición y frente a Colo Colo tuvo una destacada actuación, esto por su agresividad para la marca. Para Peter Arévalo, el DT victoriano utilizará mucho al ex Sporting Cristal en la zona medular.

Video: Madrugol.

"Recuerda lo que dijo Guede, yo primero trabajo la defensa. Alianza puso doble '5': Chávez y Castillo. Chávez es su apuesta de Guede, como lo fue Noriega de Gorosito. ¿Alguien lo tenía? No. ¿Nos pareció raro o extraño? Sí", dijo el popular Mr. Peet en su programa Madrugol.

Asimismo, el también narrador elogió el desempeño del jugador en la volante, esto pese a que habitualmente juega como zaguero central desde sus inicios en La Florida.

"En el tercer partido, le da la razón un poco a Guede. Equilibrió el mediocampo, Alianza fue un equipo que marcó más, que mordió más, que 'ensució' más, cortó más, a partir de la presencia de Chávez y Castillo", agregó el hombre de prensa.

Gianfranco Chávez y su valor en el mercado

Gianfranco Chávez tiene un valor en el mercado de 600 mil euros, de acuerdo a la última actualización de Transfermarkt. Su cotización más alta fue de 850 mil euros, allá por el 2023.