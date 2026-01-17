0
EN VIVO
Al Nassr vs. Al Shabab con Cristiano Ronaldo

David Ayala, figura de Inter Miami, no se midió y dio firme calificativo a Alianza Lima: "Es un..."

La flamante contratación de Inter Miami, se pronunció a pocos días de vivir el partido ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026. ¿Qué dijo de los victorianos?

Solange Banchon
Futbolista de Inter Miami habló previo al partido ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026
Futbolista de Inter Miami habló previo al partido ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026 | Alonso El Inca/Composición: Líbero
COMPARTIR

El próximo sábado 24 de enero, Alianza Lima tiene una importante cita ante Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva. Las 'Garzas' vendrán al Perú para enfrentar al cuadro dirigido por Pablo Guede, que presentará a su renovado plantel versión 2026. David Ayala, integrante del elenco norteamericano habló a pocos días del choque contra los íntimos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo y dónde ver partido amistoso?

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo y dónde ver partido por la Serie Río de la Plata?

David Ayala, figura de Inter Miami, dio tajante calificativo a Alianza Lima

En una reciente entrevista con el periodista Alonso El Inca, el nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Javier Mascherano brindó sus expectativas sobre enfrentar a los victorianos y no dudó en calificarlos como un "gran equipo". Además, destacó a dos integrantes del plantel aliancista como Luis Advíncula, y el experimentado delantero Paolo Guerrero.

"Es un gran equipo Alianza. Ahora que llegó Advíncula desde Boca, tiene a Paolo Guerrero que es un gran jugador creo que va a ser un partido complicado y tengo mucha expectativa de ir a Perú, ahí estuve en un Sudamericano y se puede decir que es lindo. Vamos a ir con muchas ganas", expresó.

(Video: Área Sport Network)

Cabe recordar que, hace algunos años David Ayala se consagró como campeón con la Sub 17 de la selección argentina en el Sudamericano que se llevó a cabo en el Perú. Desde entonces, el talentoso mediocampista se mostró como un futbolista con bastante proyección internacional.

Por su parte, en enero de este 2026, el pivote pasó a convertirse en la flamante incorporación de Inter Miami de la MLS, procedente de Portland Timbers. El 'Rose City' recibió un aproximado de 2 millones de dólares por su traspaso, como parte de la iniciativa Sub 22 de la Major League Soccer (MLS).

David Ayala

David Ayala es nuevo fichaje de Inter Miami de la MLS

Con su anterior escuadra norteamericana, Ayala registró oficialmente 98 encuentros desde su arribo al club en el 2022, así también dio 2 asistencias de gol y anotó 4 tantos. En tanto, para este 2026, el habilidoso jugador buscará afianzar su nivel junto a futbolistas de talla mundial.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Universitario perdió ante Sport Boys por 1-0 en amistoso de pretemporada

  2. Universitario concretó el traspaso de César Inga a Kansas City de la MLS por millonaria cifra

  3. Javier Rabanal se rindió en elogios ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Me encanta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano