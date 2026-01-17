David Ayala, figura de Inter Miami, no se midió y dio firme calificativo a Alianza Lima: "Es un..."

El próximo sábado 24 de enero, Alianza Lima tiene una importante cita ante Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva. Las 'Garzas' vendrán al Perú para enfrentar al cuadro dirigido por Pablo Guede, que presentará a su renovado plantel versión 2026. David Ayala, integrante del elenco norteamericano habló a pocos días del choque contra los íntimos.

David Ayala, figura de Inter Miami, dio tajante calificativo a Alianza Lima

En una reciente entrevista con el periodista Alonso El Inca, el nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Javier Mascherano brindó sus expectativas sobre enfrentar a los victorianos y no dudó en calificarlos como un "gran equipo". Además, destacó a dos integrantes del plantel aliancista como Luis Advíncula, y el experimentado delantero Paolo Guerrero.

"Es un gran equipo Alianza. Ahora que llegó Advíncula desde Boca, tiene a Paolo Guerrero que es un gran jugador creo que va a ser un partido complicado y tengo mucha expectativa de ir a Perú, ahí estuve en un Sudamericano y se puede decir que es lindo. Vamos a ir con muchas ganas", expresó.

(Video: Área Sport Network)

Cabe recordar que, hace algunos años David Ayala se consagró como campeón con la Sub 17 de la selección argentina en el Sudamericano que se llevó a cabo en el Perú. Desde entonces, el talentoso mediocampista se mostró como un futbolista con bastante proyección internacional.

Por su parte, en enero de este 2026, el pivote pasó a convertirse en la flamante incorporación de Inter Miami de la MLS, procedente de Portland Timbers. El 'Rose City' recibió un aproximado de 2 millones de dólares por su traspaso, como parte de la iniciativa Sub 22 de la Major League Soccer (MLS).

David Ayala es nuevo fichaje de Inter Miami de la MLS

Con su anterior escuadra norteamericana, Ayala registró oficialmente 98 encuentros desde su arribo al club en el 2022, así también dio 2 asistencias de gol y anotó 4 tantos. En tanto, para este 2026, el habilidoso jugador buscará afianzar su nivel junto a futbolistas de talla mundial.