- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
David Ayala, figura de Inter Miami, no se midió y dio firme calificativo a Alianza Lima: "Es un..."
La flamante contratación de Inter Miami, se pronunció a pocos días de vivir el partido ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026. ¿Qué dijo de los victorianos?
El próximo sábado 24 de enero, Alianza Lima tiene una importante cita ante Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva. Las 'Garzas' vendrán al Perú para enfrentar al cuadro dirigido por Pablo Guede, que presentará a su renovado plantel versión 2026. David Ayala, integrante del elenco norteamericano habló a pocos días del choque contra los íntimos.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo y dónde ver partido por la Serie Río de la Plata?
David Ayala, figura de Inter Miami, dio tajante calificativo a Alianza Lima
En una reciente entrevista con el periodista Alonso El Inca, el nuevo refuerzo del conjunto dirigido por Javier Mascherano brindó sus expectativas sobre enfrentar a los victorianos y no dudó en calificarlos como un "gran equipo". Además, destacó a dos integrantes del plantel aliancista como Luis Advíncula, y el experimentado delantero Paolo Guerrero.
"Es un gran equipo Alianza. Ahora que llegó Advíncula desde Boca, tiene a Paolo Guerrero que es un gran jugador creo que va a ser un partido complicado y tengo mucha expectativa de ir a Perú, ahí estuve en un Sudamericano y se puede decir que es lindo. Vamos a ir con muchas ganas", expresó.
(Video: Área Sport Network)
Cabe recordar que, hace algunos años David Ayala se consagró como campeón con la Sub 17 de la selección argentina en el Sudamericano que se llevó a cabo en el Perú. Desde entonces, el talentoso mediocampista se mostró como un futbolista con bastante proyección internacional.
Por su parte, en enero de este 2026, el pivote pasó a convertirse en la flamante incorporación de Inter Miami de la MLS, procedente de Portland Timbers. El 'Rose City' recibió un aproximado de 2 millones de dólares por su traspaso, como parte de la iniciativa Sub 22 de la Major League Soccer (MLS).
David Ayala es nuevo fichaje de Inter Miami de la MLS
Con su anterior escuadra norteamericana, Ayala registró oficialmente 98 encuentros desde su arribo al club en el 2022, así también dio 2 asistencias de gol y anotó 4 tantos. En tanto, para este 2026, el habilidoso jugador buscará afianzar su nivel junto a futbolistas de talla mundial.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90