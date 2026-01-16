Alianza Lima sigue disputando la Serie Río de La Plata, sin embargo no viene consiguiendo victorias que ayuden a alegrar a los hinchas. No obstante, un futbolista que salió 4 veces campeón con el cuadro íntimo dejó un firme comentario sobre Pablo Guede, el actual técnico blanquiazul: Estamos hablando de Rinaldo Cruzado.

Rinaldo Cruzado dio rotundo calificativo al rendimiento de Pablo Guede tras perder dos partidos con Alianza Lima

En una entrevista con el programa 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación, Cruzado tuvo una conversación con Lalo Archimbaud en donde le consultaron sobre diversos temas relacionados con el mundo de Alianza, incluido el desempeño de Pablo Guede como técnico.

Para Rinaldo Cruzado, el flamante entrenador del cuadro blanquiazul, aún se encuentra en proceso de aprendizaje del nuevo equipo. Por lo tanto, confía en que la capacidad del argentino hará que los resultados en los partidos oficiales mejoren.

Pablo Guede debutó como DT de Alianza Lima y ya perdió dos partidos por la Serie Río de La Plata.

"Los resultados de pretemporada te dejan un sabor distinto, pero es un técnico capacitado para lo que hoy quiere Alianza y seguramente las cosas mejorarán", mencionó.

Además, dejo en claro que si bien es cierto que perder no es agradable para el hincha, se debe observar más la idea de juego que está planteando Pablo Guede dentro de los partidos por la Serie Río de La Plata, ya que este momento sirve para identificar errores y resolverlos.

"Se está buscando el mejor once. Más allá de los resultados negativos que no gustan, hay una idea clara y se debe respetar, porque esta etapa es justamente para observar y evaluar", finalizó.

Pablo Guede como técnico de Alianza Lima

Pablo Guede se estrenó como entrenador de Alianza Lima ante Independiente de Avellaneda por la primera jornada de la Serie Río de La Plata. En este encuentro, el técnico mencionó que se sintió satisfecho con la voluntad de los jugadores a pesar de la derrota.

Luego continuó en la banca en el segundo duelo ante Unión de Santa Fe, pero también obtuvo otro encuentro perdido por 2 a 1. Ahora, el domingo 18 de enero sostendrá su última prueba en esta competición ante Colo Colo, donde se espera coloque al once titular que utilizará siempre.