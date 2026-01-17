Mauro Guevgeozian dio firme comentario sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Ojalá que..."

Alianza Lima se encuentra disputando la Serie Río de La Plata 2026 y en medio de su concentración previo al duelo ante Colo Colo, Mauro Guevgeozian, exdelantero de la escuadra blanquiazul, se acercó a visitar al plantel y, sobre todo, a su exentrenador Franco Navarro, quien es ahora dirigente del cuadro blanquiazul. Sin embargo, el ariete armenio también tuvo firmes palabras sobre Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

En la conversación con el periodista José Varela, Guevgeozian fue consultado sobre si todavía sigue a Alianza, a pesar de ya no pertenecer al club. A lo que el delantero afirmó y dejó en claro que sí.

Si bien el objetivo de su visita era reencontrarse con Franco Navarro, también tuvo palabras sobre el saliente Hernán Barcos y el goleador peruano Paolo Guerrero.

Para Mauro Guevgeozian, lo hecho por Barcos ha sido de gran ayuda para que Alianza Lima logre dos títulos. No obstante, espera que Guerrero pueda hacer lo mismo en esta temporada 2026. "Lo vi seguido a Hernán Barcos. Hizo una cantidad impresionante de goles. Ojalá que este año le toque a Paolo Guerrero", mencionó.

Video: José Varela

Mauro Guevgeozian en Alianza Lima

Mauro Guevgeozian tuvo su etapa en Alianza Lima entre 2013 y 2015, consiguiendo ser campeón de la Copa del Inca de 2014. Durante su estadía en La Victoria, el armenio anotó 29 goles en 82 partidos oficiales, siendo esta su mejor marca en toda su carrera futbolística.

Paolo Guerrero sigue en Alianza Lima y Hernán Barcos no continuó

Para iniciar la nueva temporada 2026, Paolo Guerrero y Hernán Barcos fueron comunicados que solo uno iba a seguir y el otro se iba a quedar. Por ello, Franco Navarro decidió continuar con el goleador de la selección peruana y tomó la radical decisión de no renovarle al 'Pirata' y ariete argentino.