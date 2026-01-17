Se fue de Alianza Lima y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal: "Equipo grande"

Alianza Lima ha dejado ir a varios futbolistas en su historia debido a que no lograron rendir lo suficiente. Uno de ellos, quien no pudo salir campeón con el equipo íntimo cuando vistió la camiseta, es Aldair Salazar, jugador que actualmente juega para Deportivo Garcilaso y elogió a su próximo rival de la Liga 1, Sporting Cristal.

Futbolista se fue de Alianza Lima y ahora se rinde en elogios ante Sporting Cristal

Salazar, que disputa su cuarta temporada defendiendo la camiseta de Garcilaso, fue entrevistado por el propio canal del club cusqueño y fue consultado sobre diversos temas que abarcan su vida profesional y sobre el inicio del Torneo Apertura.

El defensor central de 31 años comenzó hablando sobre Cristal, su rival en la jornada 1 de la Liga 1 del primer certamen del 2026 y además eterno rival de su antiguo club, Alianza Lima.

Para Aldair Salazar, Sporting Cristal es un club con grandeza, dejando de lado su pasado blanquiazul, en el cual tuvo que salir por bajo rendimiento.

Video: Garcilaso TV

"Es un lindo inicio enfrentar a un equipo grande como Sporting Cristal, recibirlo en casa. Esperamos poder conseguir un resultado que nosotros queremos, poder hacer nuestro fútbol, lo que estamos entrenando. A partir de ahí, ir mejorando fecha a fecha", mencionó.

Salazar dejó en claro que enfrentar al cuadro rimense es importante, ya que recibirán en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a uno de los clubes más gloriosos de Perú. Si el equipo cusqueño sabe desplegar su juego, podrá conseguir una victoria.

"Arrancó un nuevo año y nos estamos acoplando muy bien. Los chicos que se han integrado al grupo lo han hecho de la mejor manera. Están conociéndonos más y también lo que representa Garcilaso en el fútbol peruano. Tenemos muy claros los objetivos para este año y vamos a por ellos", concluyó.

Por otro lado, el zaguero peruano explicó cómo viene realizando la pretemporada el club del Cusco tras la llegada del nuevo entrenador Hernán Lisi. Para Salazar, los trabajos del comando técnico vienen siendo satisfactorios.

Aldair Salazar en Alianza Lima

Aldair Salazar disputó dos años en Alianza Lima entre el 2019 y el 2020. Durante su estadía en La Victoria, el defensor peruano disputó 53 encuentros, anotó 1 gol y tuvo 3 asistencias clave.