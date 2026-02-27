Sinuano Día y Noche HOY, viernes 27 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano realiza hoy, viernes 27 de febrero, un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores. Este popular juego de azar brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte y acercarse al plan de premios. AQUÍ podrás seguir el sorteo, conocer los números ganadores y mantenerse al tanto de todos los resultados.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p .m. (hora Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes: