Aparece testigo clave en atropello a Lizeth Marzano y realiza fuerte revelación: "La ha hecho..."

El martes 18 de febrero fue un día trágico para la familia de Lizeth Marzano, destacada deportista peruana de alto rendimiento, quien perdió la vida tras ser atropellada en San Isidro por Adrián Villar, hijo de la pareja de Marisel Linares, reconocida periodista con una extensa trayectoria en las principales casas televisivas del país.

El fallecimiento de la integrante de la selección nacional de APNEA deportiva no solo puso al país en luto, sino que también desató una profunda indignación colectiva debido a las circunstancias que rodearon los hechos, tanto durante como después de la tragedia.

Magaly Medina, en su programa de televisión, difundió un video donde se observa a Adrián Villar, su padre, Marisel Linares, su novia, y el padre de esta última reunidos en un parque de San Isidro, a escasos metros del lugar de los hechos, aparentemente discutiendo lo que muchos consideran podría ser la estrategia legal del acusado.

Declaraciones de testigo clave en atropello a Lizeth Marzano

Ahora, el programa 'Mesa Caliente' emitió declaraciones de Fanny Zorzet, testigo clave del terrible hecho, y cuyas declaraciones podrían aportar en el proceso de investigación.

"Lo que pude ver es que paró un segundo y de nuevo la volvió a picar (acelerar). Llegó hasta ese punto y corrió toda la avenida Camino Real. Ha chocado con un árbol que está en la vía peatonal, así que sí se subió a la vereda", indica la testigo.

Además, agregó: "Lizeth estaba boca abajo, con una herida en la cabeza, estaba convulsionando. No es que estaba pidiendo ayuda, estaba totalmente inconsciente. Serenazgo no hizo nada. A la ambulancia sí los vi muy tranquilos como si no se dieran cuenta de la magnitud del caso".