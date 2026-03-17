Sinuano Día de HOY, martes 17 de marzo EN VIVO: sigue el último sorteo, resultados y números ganadores

Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, martes 17 de marzo, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 17 de marzo EN VIVO: resultados del último sorteo 10:30 Premios del Sinuano en Colombia Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:41 ¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 17 de marzo! Revisa AQUÍ las últimas incidencias del sorteo Sinuano Día y Noche, que tendrá una nueva edición EN VIVO este martes 17 de marzo. No te pierdas los RESULTADOS oficiales.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.