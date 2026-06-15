El Sinuano Día y Noche de este lunes 15 de junio está a poco de empezar con una edición llena de emoción, ofreciendo la oportunidad de premiar a los participantes afortunados. ¿Ya adquiriste tu boleto ganador? En esta nota de Líbero, podrás consultar los resultados del más reciente sorteo y los números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de junio EN VIVO del último sorteo 09:24 Bienvenidos HOY, lunes 15 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y a las 10.30 p. m., respectivamente. No obstante, los domingos y feriados, la transmisión nocturna se adelanta a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se dan según la cantidad de aciertos. Conoce AQUÍ la lista completa y cuánto puedes ganar:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano están disponibles en los puntos de venta autorizados de chance y en establecimientos que forman parte de las redes oficiales de comercialización en Colombia. Asimismo, los jugadores pueden realizar sus apuestas mediante plataformas digitales autorizadas, así como en la página web de la Red de Servicios de Córdoba Récord, la entidad responsable de operar este popular sorteo.