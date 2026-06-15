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Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de junio EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores del último sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche se jugará hoy, lunes 15 de junio en Colombia. Aquí puedes consultar el resultado ganador. ¿La suerte estará de tu lado?

Melanni Miranda
Conoce EN VIVO los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de junio.
Conoce EN VIVO los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de junio. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche de este lunes 15 de junio está a poco de empezar con una edición llena de emoción, ofreciendo la oportunidad de premiar a los participantes afortunados. ¿Ya adquiriste tu boleto ganador? En esta nota de Líbero, podrás consultar los resultados del más reciente sorteo y los números ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 14 de junio de 2026.

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 14 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo en Colombia

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 15 de junio EN VIVO del último sorteo

09:24
15/6/2026

Bienvenidos

HOY, lunes 15 de junio de 2026, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se emite de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y a las 10.30 p. m., respectivamente. No obstante, los domingos y feriados, la transmisión nocturna se adelanta a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se dan según la cantidad de aciertos. Conoce AQUÍ la lista completa y cuánto puedes ganar:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano están disponibles en los puntos de venta autorizados de chance y en establecimientos que forman parte de las redes oficiales de comercialización en Colombia. Asimismo, los jugadores pueden realizar sus apuestas mediante plataformas digitales autorizadas, así como en la página web de la Red de Servicios de Córdoba Récord, la entidad responsable de operar este popular sorteo.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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