Una persona falleció tras ser atropellada por un vehículo en el estacionamiento de una tienda Walmart, en Estados Unidos. El trágico incidente ocurrió recientemente, generando conmoción entre los testigos presentes en el lugar. ¿Qué más se sabe sobre este hecho? ¿Qué han expuesto las autoridades locales?

Walmart: una persona perdió la vida debido a las heridas que sufrió tras un atropello en estacionamiento

Una persona perdió la vida debido a las lesiones provocadas por un accidente en un estacionamiento de Walmart en Storm Lake, Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada en la cuenta de Facebook del Departamento de Policía de Storm Lake y KITV, el jueves 23 de julio, un vehículo impactó a un peatón en el estacionamiento de la tienda estadounidense, lo que resultó en heridas que comprometieron gravemente su salud.

Walmart: una persona perdió la vida debido a las heridas que sufrió tras atropello en estacionamiento.

Según los informes de los agentes, un peatón perdió la vida a pesar de los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia y el personal médico. Hasta el momento, las autoridades han señalado que el caso continúa bajo investigación. Asimismo, compartieron un sincero mensaje:

"En este momento tan complicado, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima. Asimismo, extendemos nuestra solidaridad al conductor involucrado, quien enfrenta un cambio drástico en su vida debido a esta tragedia. Este tipo de incidentes resulta desgarrador y traumático para todos los que se ven afectados", expresaron.

El Departamento de Policía de Storm Lake ha hecho un llamado a la comunidad para que se mantenga alerta y atenta a su entorno, especialmente en los estacionamientos.

¿Por qué suceden muchos accidentes de peatones en Walmart?

Los accidentes de peatones en estacionamientos de grandes tiendas, como Walmart, son un problema recurrente, principalmente debido al elevado flujo de vehículos y personas. La falta de atención al conducir y los riesgos asociados al retroceder son factores que contribuyen a esta situación. Entre las causas más comunes se encuentran los conductores distraídos, quienes a menudo utilizan el teléfono celular o ajustan el GPS mientras buscan un espacio para estacionar.

También los puntos ciegos en los vehículos que retroceden limitan la visibilidad de los peatones, aumentando el riesgo de accidentes. Otro factor es el exceso de velocidad, ya que muchos conductores tienden a sobrepasar los límites establecidos en estas áreas. Por último, la distracción de los peatones, que a menudo caminan sin prestar atención, cargando compras o sin mirar a ambos lados, agrava aún más el problema.