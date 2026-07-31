Alianza Lima cayó goleado 3-0 ante histórico rival y desató la preocupación en sus hinchas

Alianza Lima tiene la obligación de destacar cada una de las disciplinas en las que compite y responder a la exigencia de su hinchada de títulos. Eso incluye tanto la Liga 1 como la Liga Femenina, Liga 3, entre otras competiciones. Sin embargo, la desilusión se apoderó de los blanquiazules luego de que cayeran por 3-0 ante un clásico rival.

Alianza Lima cayó goleado por 3-0 ante histórico rival

Las divisiones menores de Alianza Lima continúan enfocadas en la lucha por el título de la Liga 3, torneo en el que venían mostrando un gran rendimiento. Sin embargo, sufrieron un duro tropiezo al caer goleados por 3-0 frente a Sport Boys en su enfrentamiento por la fecha 9 del Grupo B.

El encuentro se disputó en las inmediaciones del estadio Campolo Alcalde, en el Callao, donde el conjunto rosado hizo respetar su condición de local y superó con claridad al cuadro blanquiazul. El marcador se abrió gracias a Baruj Aburto, delantero y capitán de la 'Misilera', quien fue una de las grandes figuras del compromiso.

Alianza Lima cayó goleado 3-0 ante Sport Boys en la Liga 3

Alianza Lima, dirigido por Víctor Reyes, intentó reaccionar tras el primer tanto en contra, pero nunca logró imponer su estilo de juego. Antes del descanso, Sport Boys amplió la ventaja con un gol de Diego Contreras, que aprovechó una nueva llegada al área rival para colocar el 2-0 parcial.

La exhibición del conjunto chalaco continuó en la segunda mitad. El defensor Evans Cruz apareció para marcar el tercer tanto y sentenciar la goleada a favor de Sport Boys. Con este resultado, los rosados suman tres puntos de oro que los mantienen en la pelea por los primeros lugares de la Liga 3 y a la espera de otros resultados.

Con esta derrota, Alianza Lima dejó escapar puntos esenciales en la tabla de posiciones y, aunque sigue como líder del torneo, deberá esperar que Sporting Cristal no sume en su partido.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3