MUCHO OJO al viajar a EE. UU., inmigrante: este contenido en tu teléfono podría hacer que te NIEGUEN LA ENTRADA al país o te REVOQUEN LA VISA

Los controles migratorios en Estados Unidos son cada vez más estrictos para quienes planean ingresar al país. Las autoridades implementaron nuevas medidas de seguridad en los puertos fronterizos internacionales, permitiendo inspecciones más exhaustivas a viajeros, turistas e inmigrantes. Entre las acciones que generan mayor preocupación figura la revisión de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, ya que cierta información podría derivar en la negación de ingreso o incluso en la revocación de una visa.

Viajar a Estados Unidos: nuevas inspecciones en la frontera podrían afectar tu visa

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) inició la aplicación de un programa denominado Verificación Mejorada, una iniciativa que forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

La medida busca reforzar los controles de seguridad en los puntos de entrada al país y permite a los agentes fronterizos realizar verificaciones más detalladas a quienes intentan ingresar a Estados Unidos. Como resultado, las autoridades pueden cancelar visas de turista, permisos de residencia o impedir el acceso al territorio estadounidense si encuentran elementos considerados preocupantes durante una inspección.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump promovió diversas acciones enfocadas en reducir la inmigración irregular y fortalecer la vigilancia en las fronteras, medidas que continúan impactando los procesos migratorios actuales.

¿Qué contenido de tu celular puede causarte problemas al viajar a EE. UU.?

De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los dispositivos electrónicos de los viajeros pueden ser revisados durante los controles migratorios. Esta disposición no solo aplica a turistas, sino también a cualquier inmigrante o residente legal que ingrese al país.

Entre los contenidos que podrían despertar sospechas de las autoridades se encuentran mensajes, correos electrónicos o documentos que sugieran la intención de trabajar en Estados Unidos sin contar con una visa laboral válida. También pueden generar alertas las evidencias relacionadas con estudios académicos en territorio estadounidense sin la correspondiente visa de estudiante.

Asimismo, las autoridades pueden considerar de riesgo cualquier información vinculada con armas, drogas ilegales u otras actividades que representen una posible amenaza para la seguridad nacional.

Si durante la revisión se detecta información sospechosa, los agentes tienen la facultad de reportar el caso, retener temporalmente los dispositivos electrónicos y, dependiendo de la situación, negar la entrada al país o iniciar procedimientos para revocar la visa. Por ello, antes de viajar a Estados Unidos, los expertos recomiendan verificar que toda la documentación y la información almacenada en los dispositivos coincidan con el motivo autorizado del viaje.