- Hoy:
- Partidos de hoy
- España vs Cabo Verde
- Uruguay vs Arabia Saudita
- Bélgica vs Egipto
- Alianza Lima
- Universitario
- UFC FREEDOM 250
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
MUCHO OJO al viajar a EE. UU., inmigrante: este contenido en tu teléfono podría hacer que te NIEGUEN LA ENTRADA al país o te REVOQUEN LA VISA
Un mensaje en tu celular podría causarte problemas al ingresar a EE. UU. debido al aumento de las inspecciones migratorias de dispositivos electrónicos.
Los controles migratorios en Estados Unidos son cada vez más estrictos para quienes planean ingresar al país. Las autoridades implementaron nuevas medidas de seguridad en los puertos fronterizos internacionales, permitiendo inspecciones más exhaustivas a viajeros, turistas e inmigrantes. Entre las acciones que generan mayor preocupación figura la revisión de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, ya que cierta información podría derivar en la negación de ingreso o incluso en la revocación de una visa.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump EXPONE e IDENTIFICA a 146.000 menores extranjeros no acompañados
Viajar a Estados Unidos: nuevas inspecciones en la frontera podrían afectar tu visa
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) inició la aplicación de un programa denominado Verificación Mejorada, una iniciativa que forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.
La medida busca reforzar los controles de seguridad en los puntos de entrada al país y permite a los agentes fronterizos realizar verificaciones más detalladas a quienes intentan ingresar a Estados Unidos. Como resultado, las autoridades pueden cancelar visas de turista, permisos de residencia o impedir el acceso al territorio estadounidense si encuentran elementos considerados preocupantes durante una inspección.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump promovió diversas acciones enfocadas en reducir la inmigración irregular y fortalecer la vigilancia en las fronteras, medidas que continúan impactando los procesos migratorios actuales.
¿Qué contenido de tu celular puede causarte problemas al viajar a EE. UU.?
De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los dispositivos electrónicos de los viajeros pueden ser revisados durante los controles migratorios. Esta disposición no solo aplica a turistas, sino también a cualquier inmigrante o residente legal que ingrese al país.
Entre los contenidos que podrían despertar sospechas de las autoridades se encuentran mensajes, correos electrónicos o documentos que sugieran la intención de trabajar en Estados Unidos sin contar con una visa laboral válida. También pueden generar alertas las evidencias relacionadas con estudios académicos en territorio estadounidense sin la correspondiente visa de estudiante.
Asimismo, las autoridades pueden considerar de riesgo cualquier información vinculada con armas, drogas ilegales u otras actividades que representen una posible amenaza para la seguridad nacional.
Si durante la revisión se detecta información sospechosa, los agentes tienen la facultad de reportar el caso, retener temporalmente los dispositivos electrónicos y, dependiendo de la situación, negar la entrada al país o iniciar procedimientos para revocar la visa. Por ello, antes de viajar a Estados Unidos, los expertos recomiendan verificar que toda la documentación y la información almacenada en los dispositivos coincidan con el motivo autorizado del viaje.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump EXPONE e IDENTIFICA a 146.000 menores extranjeros no acompañados
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes embarazadas: Trump BLOQUEA la entrada de mujeres que quieren dar a luz y buscan la ciudadanía para sus hijos
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DISMINUYEN las cifras de ARRESTOS realizados por ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90