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Vecinos de Puente Piedra gozan de renovados espacios públicos: inauguran parque y losa que mejoran calidad de vida

Estas obras en Puente Piedra buscan mejorar la calidad de vida de las familias, con espacios renovados y adecuados para niños, jóvenes y adultos.

Angie De La Cruz
Municipalidad de Puente Piedra entrega espacio moderno que mejora la calidad de vida de sus vecinos.
Municipalidad de Puente Piedra entrega espacio moderno que mejora la calidad de vida de sus vecinos. | Composición: Líbero/Municipalidad de Puente Piedra
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Este último domingo 14 de junio, los vecinos de la urbanización Tambo Inga, en Puente Piedra, celebraron la inauguración de un moderno parque y una losa multideportiva, obras que buscan fomentar la recreación, el deporte y la integración comunitaria. La renovación de estos espacios representa un importante avance para mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

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Gracias a esta intervención, la urbanización luce una nueva imagen y cuenta con infraestructura adecuada para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. El proyecto forma parte de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros y accesibles para la comunidad.

Puente Piedra

Adultos y niños disfrutan del moderno espacio recreativo en la Urb. Tambo Inga.

El nuevo parque en la urbanización Tambo Inga ofrece áreas destinadas al esparcimiento familiar y juegos infantiles, mientras que la losa multideportiva permitirá a los vecinos practicar diversas disciplinas deportivas en mejores condiciones. De esta manera, se promueven hábitos saludables y se fortalecen los lazos entre los residentes.

Durante la ceremonia de inauguración, se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre autoridades y ciudadanía para hacer realidad obras que respondan a las necesidades de la población. La participación vecinal fue clave para concretar este proyecto, que beneficia a cientos de familias.

Los vecinos de la zona expresaron su satisfacción por la transformación de estos espacios y señalaron que ahora cuentan con ambientes más modernos, seguros y adecuados para compartir momentos de recreación y convivencia. Además, resaltaron que estas mejoras contribuyen a fortalecer el sentido de comunidad en la zona.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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