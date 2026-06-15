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Vecinos de Puente Piedra gozan de renovados espacios públicos: inauguran parque y losa que mejoran calidad de vida
Estas obras en Puente Piedra buscan mejorar la calidad de vida de las familias, con espacios renovados y adecuados para niños, jóvenes y adultos.
Este último domingo 14 de junio, los vecinos de la urbanización Tambo Inga, en Puente Piedra, celebraron la inauguración de un moderno parque y una losa multideportiva, obras que buscan fomentar la recreación, el deporte y la integración comunitaria. La renovación de estos espacios representa un importante avance para mejorar la calidad de vida de las familias del sector.
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Gracias a esta intervención, la urbanización luce una nueva imagen y cuenta con infraestructura adecuada para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. El proyecto forma parte de las acciones impulsadas para recuperar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros y accesibles para la comunidad.
Adultos y niños disfrutan del moderno espacio recreativo en la Urb. Tambo Inga.
El nuevo parque en la urbanización Tambo Inga ofrece áreas destinadas al esparcimiento familiar y juegos infantiles, mientras que la losa multideportiva permitirá a los vecinos practicar diversas disciplinas deportivas en mejores condiciones. De esta manera, se promueven hábitos saludables y se fortalecen los lazos entre los residentes.
Durante la ceremonia de inauguración, se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta entre autoridades y ciudadanía para hacer realidad obras que respondan a las necesidades de la población. La participación vecinal fue clave para concretar este proyecto, que beneficia a cientos de familias.
Los vecinos de la zona expresaron su satisfacción por la transformación de estos espacios y señalaron que ahora cuentan con ambientes más modernos, seguros y adecuados para compartir momentos de recreación y convivencia. Además, resaltaron que estas mejoras contribuyen a fortalecer el sentido de comunidad en la zona.
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