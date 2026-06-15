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Corte de agua este martes 16 de junio: revisa los distritos afectados y horarios según Sedapal
Entre las áreas afectadas por el corte de agua están San Isidro, Lince, Los Olivos y SJL, con horarios de interrupción que van desde la mañana hasta la noche.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable para este martes 16 de junio en diversos sectores de la capital. La medida responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento, que buscan garantizar una atención más eficiente para los usuarios.
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De acuerdo con la entidad, los cortes se realizarán de manera programada y afectarán a determinadas zonas de varios distritos de Lima. Por ello, se recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante las horas de restricción.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Los Jardines, A.H. Manuel Seoane Corrales, Asoc. de Prop. de la Urb. Santa Rosa, U. Ind. Aurora Ampliación, U. Ind. San Francisco, U. Ind. Santa Angélica, U. Ind. Santa Lucía, Urb. Los Ayllus, Urb. Grumete Medina, Urb. Sauces, Urb. Lotización Industrial Santa Rosa.
- Sectores: Sector 21
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 1:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 11:50 p. m.
Corte de agua en San Isidro
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Los Condes, Urb. El Olivar, Urb. Los Rosales, Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Arequipa, Av. Javier Prado, Av. El Rosario, Av. Víctor A. Belaúnde, Av. Camino Real, Calle Los Cipreses, Calle José Choquehuanca.
- Sectores: Sector 51
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 11:00 p. m.
Corte de agua en Lince
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Arequipa, Calle Manuel Segura, Av. Francisco Lazo, Jr. Risso
- Sectores: Sector 27
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 11:00 p. m.
Corte de agua en Los Olivos
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Juan Pablo II, A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. Los Norteños, A.H. Los Olivos de Pro, Asoc. San Javier de Pro, Asoc. Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Ex Hacienda Pro, Urb. Pro parcela 10 - I y II etapa, Urb. Puerta de Pro, Urb. Santa Ana.
- Sectores: Sector 84
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 8:00 p. m.
Vecinos de Lima deberán juntar baldes de agua ante el anunciado corte del servicio.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Daniel A. Carrión, A.H. Villa Mercedes, Asoc. Villa Mercedes, A.H. Sargento Lores, A.H. Eduardo de la Piniella, Poder Judicial, Mercado Sarita Colonia, APV Los Alamos de Canto Grande, Asoc. Buenos Aires, A.H. Villa Hermoza, A.H. Jesús Oropeza Chonta, Coop. Mariscal Luzuriaga, APV Los Alamos (1) de Canto Grande, A.H. Las Delicias, A.H. Magisterial Horacio Zeballos Gámez, APV Ramón Castilla, A.H. Los Artesanos, Coop. Huancaray, Coop. la Unión, C.E. Ramiro Prialé, Agru. Ramiro Prialé II, A.H. PI Chavín de Huantar Sector 5 de Mayo, A.H. La Villa Verde, AF Villa Gilary, A.H. PI Chavín de Huantar Sector Fe y Alegría, A.H. PI Chavín de Huantar Sector 30 de Agosto, A.H. PI Chavin de Huantar Hospital Materno Infantil, Agru. Las Gardenias, Agru. Niño Jesús PI Chavín de Huantar.
- Sectores: Sector 414
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 11:55 p. m.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. La Estrella, A.H. Javier Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate zonas A y C A.H. San Pedro de Ate
- Sectores: Sector 176
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 16 de junio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 16 de junio | 8:00 p. m.
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