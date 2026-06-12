Megaproyecto que unirá SJL con El Agustino ya comenzó: avanzan construcción en beneficio de conductores



Los trabajos del Puente Próceres, megaproyecto que unirá San Juan de Lurigancho y El Agustino, ya están en marcha y marcan el inicio de uno de los proyectos viales más importantes para Lima Este. Esta obra permitirá mejorar la conexión entre ambos distritos y beneficiará a miles de conductores y pasajeros que a diario se desplazan por la capital.

La ejecución de esta obra vial busca reducir los tiempos de viaje y aliviar la congestión vehicular que afecta las principales vías de acceso de la zona. Actualmente, miles de vehículos circulan por rutas alternas que suelen registrar una alta carga de tránsito durante gran parte del día, lo que genera demoras y afecta el desplazamiento de la ciudadanía.

Se sabe que el Puente Próceres forma parte de una estrategia integral para fortalecer la red vial de la capital y brindar nuevas alternativas de desplazamiento. Una vez culminado, permitirá una conexión más directa entre ambos distritos y facilitará el acceso a centros de trabajo, estudio y servicios para miles de personas.

En tanto, se informó que la etapa inicial del proyecto ya comenzó y ya se realizan cimentaciones, el relleno de estribos y la aplicación de pintura bituminosa, así como la instalación de estructuras necesarias para el desarrollo de la obra. Las autoridades han señalado que los trabajos se ejecutarán bajo un cronograma establecido para garantizar el avance continuo de la construcción.

Invertmet comenzó con la construcción del puente Próceres que reducirá los tiempos de viaje.

Además de mejorar la circulación vehicular, el megaproyecto también contribuirá a incrementar la seguridad vial en la zona. La nueva infraestructura estará diseñada para ordenar el tránsito y ofrecer condiciones más seguras tanto para conductores como para peatones, con lo que reducirá los puntos de conflicto que actualmente existen en el área de intervención.

Los vecinos de San Juan de Lurigancho y El Agustino han recibido con expectativa el inicio de las obras, ya que el Puente Próceres representa una solución largamente esperada para los problemas de conectividad entre ambos distritos. Se espera que, una vez concluido, el proyecto impulse una movilidad más eficiente y mejore la calidad de vida de miles de ciudadanos en Lima Este.