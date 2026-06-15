Realizan labores de mejora en importante avenida de Lima Este: se refuerza la seguridad de conductores

Este último fin de semana, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) ejecutó trabajos de mantenimiento vial en la Autopista Ramiro Prialé, una de las principales vías de Lima Este. Estas intervenciones forman parte de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo interinstitucional para mejorar las condiciones de tránsito y la seguridad en este importante corredor metropolitano.

Durante la madrugada de este último domingo, cuadrillas especializadas realizaron labores de bacheo superficial y profundo en el tramo comprendido entre las avenidas Los Laureles y Los Tucanes. Estas acciones permitieron atender diversos puntos deteriorados de la vía que afectaban la circulación de vehículos.

EMAPE ejecutó labores de bacheo en la Autopista Ramiro Prialé.

Según informó EMAPE, los trabajos tienen como objetivo recuperar la infraestructura vial y garantizar un desplazamiento más seguro para miles de conductores que utilizan diariamente la Autopista Ramiro Prialé, que sirve como la principal alternativa a la saturada Carretera Central, para trasladarse entre distintos sectores de la ciudad.

La intervención también busca optimizar la transitabilidad en una de las rutas con mayor flujo vehicular de Lima Metropolitana. Con la rehabilitación de la calzada, se espera reducir riesgos de accidentes y brindar mejores condiciones para el tránsito de vehículos particulares, transporte público y carga pesada.

Vecinos y usuarios de la concurrida vía de la capital destacaron la importancia de estas labores de mantenimiento, ya que contribuyen a mejorar la experiencia de viaje y a disminuir los inconvenientes ocasionados por el desgaste natural de la pista debido al constante tránsito.

Por su parte, los internautas no dudaron en comentar en las redes sociales. “Esa es. Así se debería trabajar todo el año y el tráfico disminuiría en el día”, “Se agradece mucho el trabajo”, “Por favor, señalizen y coloquen guardavías, ya que en dicha autopista los carros corren de 60 a 80 kph”, señalaron.