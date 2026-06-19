Marcha en Lima HOY, viernes 19 de junio: a qué hora inicia, punto de concentración y todo lo que debes saber

Lima será escenario HOY, viernes 19 de junio de una movilización nacional convocada por el partido Juntos por el Perú, organización que llamó a sus simpatizantes y a diversas agrupaciones sociales a participar en una marcha en respaldo al candidato presidencial, Roberto Sánchez. ¿A qué inicia la protesta y cuáles son los puntos de concentración? Accede a toda la información.

A qué hora inicia la marcha de hoy y punto de concentración

De acuerdo a lo informado, el punto de concentración será el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, y el inicio de la actividad está previsto para las 4:00 p. m. Se espera la participación de delegaciones provenientes de distintas regiones del país, así como de militantes, simpatizantes y organizaciones sociales que respaldan la movilización.

Se anuncia marcha en Lima por resultados de las Elecciones 2026.

Es importante señalar que, hasta el momento, no se ha confirmado un recorrido oficial por las calles de Lima ni se han detallado las vías por las que se desplazará la manifestación. Sin embargo, los organizadores exhortaron a los asistentes a participar de manera pacífica y reiteraron que la jornada busca expresar su posición respecto del proceso electoral y exigir transparencia en el conteo de votos.

Partido Juntos por el Perú respalda la movilización en Lima

El partido Juntos por el Perú ratificó su respaldo a la movilización convocada para este viernes 19 de junio en Lima e hizo un llamado a sus simpatizantes a participar. La agrupación señaló que la marcha busca expresar su posición frente a la coyuntura política tras los resultados de las Elecciones 2026.

“La movilización nacional convocada para este viernes 19 de junio, desde las 4 pm, desde el Campo de Marte, en protesta y exigiendo se respete la voluntad ciudadana, es un ejercicio ciudadano que nos asiste a todos los peruanos, en tanto derecho constitucional consagrado por la Constitución Política, que haremos respetar con civismo y con firmeza, marcando claramente una línea divisoria con quienes quieren seguir llevando al país al abismo y al Kaos.”, se precisó.

Juntos por el Perú respalda movilización de este viernes 19 de junio.

Cierran calles en Centro de Lima por marcha de simpatizantes de Juntos por el Perú

Ante el anuncio de la movilización de este viernes, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso el cierre temporal de diversas calles del Centro Histórico desde las 00:00 horas del 19 de junio hasta las 00:00 horas del 22 de junio, como medida preventiva para resguardar el orden público, proteger el patrimonio histórico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Mapa del cierre de las calles en el Centro de Lima.

Le recomendamos mantenerse informado sobre las restricciones de tránsito, utilizar rutas alternas y prever posibles demoras en sus desplazamientos. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizará un operativo especial para resguardar la seguridad durante la concentración y monitorear el desarrollo de la jornada.