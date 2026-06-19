Cierran calles del Centro de Lima por anuncio de protestas: medida regirá hasta el lunes 22 de junio

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el cierre temporal de diversas vías del Centro Histórico como medida preventiva ante la movilización convocada en apoyo a Roberto Sánchez. La restricción vehicular entrará en vigor desde las 00:00 horas del viernes 19 de junio y se mantendrá hasta las 00:00 horas del lunes 22 de junio de 2026, con el objetivo de preservar el orden público, proteger el patrimonio cultural y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El municipio capitalino precisó que la medida fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002556-2026-MML-GMU-SER y responde al anuncio de protestas promovidas por la agrupación política Juntos por el Perú. Asimismo, recordó que, desde 2023, el Centro Histórico de Lima fue declarado una zona intangible para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas, debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco.

MML cierra accesos vehiculares al Centro Histórico de Lima por protestas.

¿Qué calles permanecerán cerradas?

La restricción abarcará el perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Miguel Grau, el jirón Paruro, el jirón Amazonas y el contorno del río Rímac. Dentro de esta área no se permitirá el ingreso de vehículos particulares durante el periodo establecido. La Municipalidad de Lima indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de ejecutar los cierres, controlar el tránsito y coordinar las acciones operativas para mantener el orden durante las movilizaciones.

Mapa del cierre de las calles en el Centro de Lima.

No obstante, la disposición contempla algunas excepciones. Podrán circular ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú y otros vehículos oficiales en cumplimiento de sus funciones. También estarán autorizados los residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, así como los vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas y las unidades logísticas vinculadas a actividades previamente permitidas.

Por su parte, la Municipalidad de Lima advirtió que iniciará acciones legales y denuncias penales contra las personas que ocasionen actos vandálicos o disturbios que afecten el Centro Histórico o pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos. Además, exhortó a la población a respetar las disposiciones establecidas y mantenerse informada sobre los desvíos y restricciones para evitar inconvenientes durante los días en que permanezcan vigentes los cierres vehiculares.