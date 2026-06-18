Municipalidad de Lima inició empadronamiento de cómicos ambulantes de Chabuca Granda: ¿a dónde se trasladarán?

El pasado 11 de junio, en horas de la madrugada, personal de la Municipalidad de Lima realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en la Alameda Chabuca Granda. Tras esta fuerte medida, muchos artistas que desarrollaban sus actividades en dicha zona se han visto perjudicados; sin embargo, la institución capitalina inició el registro de músicos, cómicos ambulantes y artistas escénicos con el fin de garantizar una reubicación ordenada.

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Este empadronamiento forma parte de las acciones previas al inicio de las obras de recuperación y mejoramiento de la infraestructura de la Alameda Chabuca Granda. Según informó la comuna, las intervenciones buscan renovar este tradicional espacio del Centro de Lima y ofrecer mejores condiciones tanto para los artistas como para los miles de visitantes.

Tras intervención en la Alameda Chabuca Granda, inició el empadronamiento de los artistas urbanos.

Mientras duren los trabajos, los artistas serán trasladados de manera temporal a otros espacios que serán definidos en coordinación con la Municipalidad de Lima. Para ello, la Gerencia de Cultura viene sosteniendo reuniones con representantes de los distintos colectivos artísticos con el objetivo de evaluar alternativas.

¿A dónde se trasladarán los artistas de la Alameda Chabuca Granda?

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha confirmado cuál será el espacio definitivo que albergará temporalmente a los músicos, cómicos y artistas escénicos. Sin embargo, precisó que la reubicación será coordinada de manera conjunta con los representantes de cada colectivo mientras culminan las obras en la Alameda Chabuca Granda.

Por otro lado, la comuna metropolitana señaló que el diálogo con los artistas continuará durante todo el proceso con el propósito de garantizar una transición ordenada y consensuada. Asimismo, reiteró que el proyecto de recuperación de la Alameda Chabuca Granda busca revitalizar uno de los espacios culturales más representativos del Centro Histórico de Lima.