El invierno de 2026 en Perú comenzará de manera oficial este domingo 21 de junio. No obstante, se anticipa que esta esperada temporada no se sentirá de la manera habitual, ya que se prevé un clima 'anómalamente cálido', con temperaturas que podrían alcanzar hasta 5 °C por encima de lo considerado 'normal'. ¿A qué se debe ello? AQUÍ lo que se sabe.

Inicio del invierno 2026 en Perú; cuándo es y por qué este año "no se sentiría"

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) señaló que la anomalía térmica que se observa actualmente en la costa peruana se atribuye principalmente al impacto del Fenómeno El Niño Costero, que genera un calentamiento inusual del mar.

Inicio del invierno 2026 en Perú; cuándo es y por qué este año "no se sentiría".

En particular, se anticipan temperaturas máximas que podrían alcanzar los 27 °C en áreas costeras como Lima y Callao. Este aumento de la temperatura del océano dificulta el descenso habitual y la concentración de humedad que caracterizan la temporada.

Los meteorólogos han señalado que el comportamiento climático de este periodo será bastante similar al registrado durante el invierno de 2023. Para obtener información actualizada sobre el clima y los reportes diarios a nivel nacional, se recomienda consultar los pronósticos oficiales de manera directa en el portal del Senamhi.

¿Qué han revelado los especialistas?

Bajo este contexto, en una conversación con RPP, Javier Chong, experto del Senamhi, indicó que se anticipan temperaturas de hasta 27 °C en Lima durante la actual temporada invernal.

Chong precisó que, en promedio, la capital presenta temperaturas que superan en cinco grados lo habitual. Este fenómeno se caracteriza como un invierno inusualmente cálido. Además, el especialista aseguró que en Lima Oeste se podrían registrar temperaturas entre 17 y 23 °C, mientras que en Lima Este se espera un rango de 16 a 27 °C.