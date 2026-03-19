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Otoño 2026 en Perú inicia este viernes 20 de marzo: ¿a qué hora y cuáles serán las temperaturas?

¿El intenso calor llega a su fin? El otoño 2026 comenzará mañana y con ello se marca el término del verano; sin embargo, se pronostican altas temperaturas.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo inicia el otoño de 2026 en Perú y las temperaturas que alcanzará.
Conoce cuándo inicia el otoño de 2026 en Perú y las temperaturas que alcanzará. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El otoño 2026 en Perú inicia este 20 de marzo de 2026, específicamente a las 4.01 a. m., momento en el que ocurre el equinoccio de otoño y finaliza oficialmente el verano. Es preciso señalar que esta estación se extiende aproximadamente hasta el 20 o 21 de junio, dando paso al invierno.

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Si bien durante el otoño se espera que el clima comience a volverse más fresco, con descenso progresivo de temperaturas y mayor humedad en la costa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la ola de calor persistirá pese al inicio de la nueva estación.

otoño

Senamhi informa que ola de calor persistirá pese al inicio del otoño.

De acuerdo a la información compartida por el Senamhi, entre el martes 17 y el sábado 21 se estima un incremento de temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y otros distritos. Se precisó que el pronóstico para los meses de otoño y parte del invierno serían temperaturas más altas de lo normal.

Por ejemplo, en Lima Oeste, las temperaturas se situarán entre los 25 °C y 27 °C, mientras que en Lima Centro se estiman máximas de entre 30 °C y 31 °C. Por su parte, en Lima Este y Lima Norte los valores podrían llegar hasta los 32 °C.

Del mismo modo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) indicó que el otoño sería inusual debido a temperaturas más elevadas en la zona costera y el aumento térmico durante las mañanas estará vinculado a vientos provenientes del oeste y norte que disminuyen la nubosidad y favorecen el ingreso de aire más cálido.

Por ello, se proyectaron temperaturas máximas de entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, mientras que en Lima Metropolitana se estiman valores de 25 °C a 27 °C en Lima oeste y de hasta 30 °C a 31 °C en Lima centro.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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