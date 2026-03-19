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Otoño 2026 en Perú inicia este viernes 20 de marzo: ¿a qué hora y cuáles serán las temperaturas?
¿El intenso calor llega a su fin? El otoño 2026 comenzará mañana y con ello se marca el término del verano; sin embargo, se pronostican altas temperaturas.
El otoño 2026 en Perú inicia este 20 de marzo de 2026, específicamente a las 4.01 a. m., momento en el que ocurre el equinoccio de otoño y finaliza oficialmente el verano. Es preciso señalar que esta estación se extiende aproximadamente hasta el 20 o 21 de junio, dando paso al invierno.
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Si bien durante el otoño se espera que el clima comience a volverse más fresco, con descenso progresivo de temperaturas y mayor humedad en la costa, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la ola de calor persistirá pese al inicio de la nueva estación.
Senamhi informa que ola de calor persistirá pese al inicio del otoño.
De acuerdo a la información compartida por el Senamhi, entre el martes 17 y el sábado 21 se estima un incremento de temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y otros distritos. Se precisó que el pronóstico para los meses de otoño y parte del invierno serían temperaturas más altas de lo normal.
Por ejemplo, en Lima Oeste, las temperaturas se situarán entre los 25 °C y 27 °C, mientras que en Lima Centro se estiman máximas de entre 30 °C y 31 °C. Por su parte, en Lima Este y Lima Norte los valores podrían llegar hasta los 32 °C.
Del mismo modo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) indicó que el otoño sería inusual debido a temperaturas más elevadas en la zona costera y el aumento térmico durante las mañanas estará vinculado a vientos provenientes del oeste y norte que disminuyen la nubosidad y favorecen el ingreso de aire más cálido.
Por ello, se proyectaron temperaturas máximas de entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, mientras que en Lima Metropolitana se estiman valores de 25 °C a 27 °C en Lima oeste y de hasta 30 °C a 31 °C en Lima centro.
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