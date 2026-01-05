Senamhi advierte por fuertes lluvias en Lima y regiones: alerta naranja regirá desde este 6 de enero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja el pasado sábado 4 de enero, ante la probabilidad de la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la región sierra del país. La vigencia del evento será efectiva desde este martes 6 de enero, y se prevé la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos que podrían afectar a varias regiones.

De acuerdo con el Senamhi, este suceso climático que se extenderá hasta el 7 de enero, representa un nivel de riesgo importante, por lo que se exhorta a la comunidad y a las autoridades locales a mantenerse informadas y tomar medidas preventivas, especialmente en zonas altoandinas y áreas vulnerables a deslizamientos o huaicos.

Senamhi alerta sobre lluvias intensas en Lima y regiones / FOTO: Senamhi

Precipitaciones incluirán nieve, granizo y descargas eléctricas

Según el aviso meteorológico, durante los días de vigencia de la alerta se espera la ocurrencia de precipitaciones sólidas y líquidas, que se manifestarán en forma de nieve, granizo y aguanieve, principalmente en zonas ubicadas por encima de los 2. 800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, lo que podría generar condiciones adversas para las actividades al aire libre, el tránsito y las labores agrícolas. En la costa, aunque el impacto será menor, se prevé la presencia de lluvias ligeras y dispersas, asociadas al aumento de la cobertura nubosa proveniente de la sierra.

Regiones que podrían verse afectadas por la alerta naranja

El Senamhi indicó que las regiones que podrían verse comprometidas por este evento meteorológico son las siguientes: