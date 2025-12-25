Senamhi advierte bajas temperaturas en Lima Metropolitana pese a inicio del verano

Pese al inicio oficial del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima Metropolitana continuará registrando bajas temperaturas, especialmente durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

Esta situación climática ha generado sorpresa entre la población, ya que suele asociarse la temporada veraniega con días más cálidos y noches menos frías; sin embargo, factores atmosféricos propios de la costa peruana están influyendo en este comportamiento inusual del clima.

Según el organismo técnico, estas condiciones forman parte de un patrón meteorológico típico de la franja costera, donde la influencia del mar, la alta humedad y la presencia de vientos del sur provocan un enfriamiento nocturno, así como la persistencia de cielo nublado, neblina y sensación térmica baja en determinados momentos del día. El Senamhi exhortó a la ciudadanía a no confiarse únicamente en la estación del año y a mantenerse informada sobre los reportes oficiales.

Descenso de temperatura en la costa peruana

El Senamhi informó que durante esta semana la costa peruana, en especial Lima Metropolitana, experimentará un descenso de la temperatura durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Este enfriamiento será más notorio en distritos cercanos al litoral, donde también se registrará mayor humedad y cobertura nubosa.

Se prevén temperaturas nocturnas entre los 16 °C y 13 °C en La Libertad, de 14 °C a 17 °C en Áncash, así como 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 11 °C y 15 ° C para Ica. En Lima Metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.

Asimismo, la entidad precisó que la temperatura nocturna en la costa peruana disminuirá hasta el viernes 26 de diciembre, manteniendo valores por debajo de lo esperado para esta época del año.

Estas condiciones podrían generar una mayor sensación de frío, principalmente en personas vulnerables como niños, adultos mayores y quienes realizan actividades al aire libre en horas tempranas.