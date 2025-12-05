¿Hasta cuándo seguirá el descenso de temperatura en Lima?: Senahmi hace advertencia a poco de inicio del verano

A pocos días de que oficialmente empiece el verano, el clima en la costa peruana ha sorprendido a muchos. Aunque diciembre suele asociarse con un aumento gradual de las temperaturas y con cielos más soleados, en los últimos días se han reportado notables descensos térmicos. Este fenómeno ha encendido las alarmas, porque contradice el patrón habitual a solo semanas de la nueva temporada.

El organismo encargado del monitoreo meteorológico en el país, Senamhi, advirtió que entre el sábado 6 y el miércoles 10 de diciembre de 2025 se registrará una ola de frío en la costa peruana, especialmente desde Piura hasta Ica, con noches y madrugadas más frías, por lo que se verá un marcado descenso de las temperaturas.

Senamhi confirma bajas temperaturas en Lima por 4 días / FOTO: Senamhi Perú (X)

Este tipo de variaciones climatológicas, inesperadas para la época, generan incertidumbre, sobre todo en lo que concierne a la salud, el bienestar y la adaptación al clima. AQUÍ te contamos los detalles de lo que se sabe, según Senamhi.

¿Qué dice el SENAMHI sobre las bajas temperaturas?

El Senamhi informó que durante el periodo del 6 al 10 de diciembre se espera un descenso de las temperaturas en la costa, que abarcará desde Piura hasta Ica. Señala que este descenso responde a la "presencia de aguas frías frente a la costa peruana y al ingreso de vientos del sur".

Estos dos factores combinados, generarán condiciones favorables para un aumento de la nubosidad matinal y un enfriamiento general del ambiente, ante todo durante la madrugada y primeras horas del día. Se prevé una sensación térmica más baja durante las madrugadas y primeras horas diarias. Esto implica que zonas costeras que normalmente empiezan a calentarse al acercarse el verano experimentarán un clima fresco.

Frío en plena primavera, próximo al verano

Lo que resulta llamativo de este pronóstico es el contexto en que ocurre. Normalmente, a comienzos de diciembre la costa ya empieza a mostrar señales del verano, como días más cálidos, cielos despejados o parcialmente nublados, y menos frío nocturno.

Sin embargo, este comportamiento inesperado refleja una anomalía climatológica que puede afectar el bienestar de muchas personas. Este fenómeno no es aislado, pues según el mismo SENAMHI, en las últimas jornadas ya se había observado una tendencia a la baja en las temperaturas nocturnas en distintas zonas del país.

¿Qué zonas se verán más afectadas y cuándo?

Las regiones costeras desde Piura hasta Ica son las que están en la franja de alerta por descenso térmico, según el Senamhi. El periodo estimado de descenso va del sábado 6 al miércoles 10 de diciembre.