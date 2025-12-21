0
EN VIVO
Perú vs Bolivia por amistoso internacional

Municipalidad de San Martín de Porres anuncia muy buena noticia para este 24 y 26 de diciembre

El municipio de San Martín de Porres emitió un comunicado que beneficia de manera directa a los ciudadanos este miércoles 24 y viernes 26 de diciembre.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de San Martín de Porres atenderá el 24 y 26 de diciembre.
La Municipalidad de San Martín de Porres atenderá el 24 y 26 de diciembre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una muy buena noticia a los ciudadanos del distrito. Es normal que las entidades estatales suspendan sus actividades el 24 y 26 de diciembre, pero esto no sucederá este distrito de Lima Norte.

La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte se crearía en Puente Piedra.

PUEDES VER: Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

El municipio informó mediante sus redes sociales que atenderá el 24 y 25 de diciembre con la finalidad de que la población pueda realizar pagos pendientes o cancelar la amnistía.

Municipalidad de SMP trabajará el 24 y 26 de diciembre

De acuerdo al comunicado, el horario de atención del miércoles 24 de diciembre será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; mientras que, el viernes 26, el público podrá realizar sus pagos a partir de las 8:00 a.m. hasta 3:00 p.m.

municipalidad smp

Comunicado de la Municipalidad de SMP.

Se debe tener en cuenta que, el miércoles 24 de diciembre, todas las agencias trabajarán con total normalidad. Sin embargo, el 26 de diciembre solo habrá atención en los siguientes puntos.

  • Agencia Infantas: Av. San Bernardo 200, Urb. Santa Luisa
  • Agencia Naranjal: Calle Las Tunas 308

Mediante sus canales oficiales, la Municipalidad de San Martín de Porres está impulsado el pago de la amnistía, que tiene un descuento exclusivo por Navidad. No dejes pasar la oportunidad, porque el beneficio está disponible hasta el 31 de diciembre.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  2. Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita

  3. Resultados del examen de admisión general UNAC 2025- II: ver lista de ingresantes y puntajes finales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano