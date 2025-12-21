Municipalidad de San Martín de Porres anuncia muy buena noticia para este 24 y 26 de diciembre

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una muy buena noticia a los ciudadanos del distrito. Es normal que las entidades estatales suspendan sus actividades el 24 y 26 de diciembre, pero esto no sucederá este distrito de Lima Norte.

El municipio informó mediante sus redes sociales que atenderá el 24 y 25 de diciembre con la finalidad de que la población pueda realizar pagos pendientes o cancelar la amnistía.

Municipalidad de SMP trabajará el 24 y 26 de diciembre

De acuerdo al comunicado, el horario de atención del miércoles 24 de diciembre será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; mientras que, el viernes 26, el público podrá realizar sus pagos a partir de las 8:00 a.m. hasta 3:00 p.m.

Comunicado de la Municipalidad de SMP.

Se debe tener en cuenta que, el miércoles 24 de diciembre, todas las agencias trabajarán con total normalidad. Sin embargo, el 26 de diciembre solo habrá atención en los siguientes puntos.

Agencia Infantas: Av. San Bernardo 200, Urb. Santa Luisa

Agencia Naranjal: Calle Las Tunas 308

Mediante sus canales oficiales, la Municipalidad de San Martín de Porres está impulsado el pago de la amnistía, que tiene un descuento exclusivo por Navidad. No dejes pasar la oportunidad, porque el beneficio está disponible hasta el 31 de diciembre.