Feriados de marzo 2026: ¿cuáles serán los días libres para el sector privado y público, según El Peruano?

Estamos a pocos días de iniciar el tercer mes del año 2026, que tendrá 31 días para que las personas cumplan sus objetivos propuestos para marzo. En medio de este contexto, también surge la pregunta respecto a la declaratoria de feriados a nivel nacional. ¿Qué indica el Diario Oficial El Peruano? Ahora te lo contamos.

Hasta el momento, solo se ha registrado un feriado en el Perú, que correspondió al jueves 1 de enero, día en el que se celebró el Año Nuevo. Sin embargo, el calendario oficial marca un total de 16 días libres de acuerdo a ley. ¿El mes de marzo tendrá feriados? La ciudadanía espera con ansias la respuesta para organizar sus planes con tiempo.

¿Hay feriados en marzo 2026?

La respuesta es no. En marzo de 2026 no hay feriados oficiales en Perú, ni nacionales ni regionales reconocidos por ley como descanso obligatorio. En conclusión, el calendario oficial del país no registra días libres para el mes que llega pronto, por lo que el siguiente feriado nacional recién será el 2 y 3 de abril por Semana Santa.

El calendario de marzo 2026 no marca ningún feriado nacional.

Es preciso señalar que los meses sin feriados en 2026 incluyen febrero, marzo y septiembre. Pero no se descarta que el Gobierno peruano declare algún día no laborable para el sector público según la celebración de alguna fecha importante para el país o dirigido a un determinado sector.

¿Cuál es el siguiente feriado de 2026 en Perú?

El siguiente feriado en Perú durante 2026 corresponde a Semana Santa. Este año, el Jueves Santo se conmemora el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril, ambos considerados feriados nacionales no laborables. Además, es preciso señalar que estas fechas suelen generar un fin de semana largo, aprovechado por muchas personas para viajar, participar en actividades religiosas o descansar.

Feriados nacionales 2026