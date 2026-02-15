- Hoy:
Este 16 y 17 de febrero serán días no laborables para el sector público y privado: ¿A quiénes aplica?
Los trabajadores podrán disfrutar de un nuevo periodo no laborable en febrero, esto gracias a importante festividad que generó dos días libres.
Este próximo lunes 16 y martes 17 de febrero, cierto sector del país podrá aprovechar y disfrutar de un nuevo fin de semana largo, luego de que se confirmara que han sido declarados oficialmente como días no laborables tanto para el sector público como para el privado.
Ambas fechas ahora serán consideradas como días libres para algunos ciudadanos, pero deberán ser compensados posteriormente, según lo establecido por el Decreto Regional N.° 00001-2026-GRA/GR emitido el 6 de febrero a través del Gobierno Regional de Ayacucho.
¿En qué zona serán días no laborables este 16 y 17 de febrero?
Se confirman dos días libres por el Carnaval Ayacuchano 2026 / FOTO: Difusión
La disposición no aplica para todo el Perú, ya que únicamente fue confirmada como parte de la jurisdicción de Huamanga y se debe a las celebraciones programadas que se realizarán en honor a la festividad del Carnaval Ayacuchano 2026 que se viene llevando a cabo.
Conoce AQUÍ los detalles de lo que serán estas fechas, pues hay algunos puntos que se tendrán que tomar en cuenta como parte de la nueva medida anunciada para la región del Perú.
Horas recuperadas por días no laborables
De acuerdo a lo que dicta el Gobierno Regional de Ayacucho, los titulares de las entidades públicas de la provincia de Huamanga tienen la obligación de planificar esta recuperación dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la norma, es decir solo hasta abril.
Feriados nacionales confirmados en 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
