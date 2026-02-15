- Hoy:
Sedapal confirma corte de agua este 16 de febrero: revisa qué zonas serán afectadas y horarios
Sedapal ha anunciado un nuevo corte de agua este inicio de semana y los ciudadanos deberán tomar sus precauciones para evitar problemas.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la población, por medio de sus canales oficiales, acerca de lo que será el nuevo corte de agua programado para este lunes 16 de febrero de 2026. Situación que ha preocupado a más de uno.
Como se sabe, la empresa encargada suele suspender el servicio principalmente por razones técnicas y operativas, las cuales son necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de la red en los diferentes puntos de la capital, y así evitar accidentes futuros.
Sedapal anuncia suspensión del servicio hasta por 8 horas / FOTO: Freepik
En esta oportunidad, Sedapal confirmó que los distritos afectados serán Santa Anita, Ate, La Molina, San Luis, San Borja, Chorrillos, Surco, San Juan de Lurigancho y Comas. Frente a esto, es clave conocer las zonas específicas que no contarán con el recurso.
¿Cómo saber si habrá corte de agua en tu zona?
Para poder hacer la consulta de las interrupciones vigentes, solo habrá ingresar al LINK oficial que ofrece Sedapal: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=32603d5182d846f69bd4cb6703d66e88 con tu número de suministro.
Corte de agua el 16 de febrero
Santa Anita
- Zonas afectadas: área comprendida entre avenida De La Cultura, Carretera Central, avenida Colectora Industrial, avenida Huancaray y urbanización Los Chancas de Andahuaylas.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Ate
- Zonas afectadas: urbanización Mayorazgo, urbanización La Merced y área comprendida entre av. Nicolás Ayllón, av. Evitamiento, av. Circunvalación, av. Separadora Industrial y av. Las Torres.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
La Molina
- Zonas afectadas: todo el distrito no contará con agua potable durante el horario establecido por Sedapal.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
San Luis - San Borja
- Zonas afectadas: área comprendida entre avenida Nicolás Arriola, avenida Circunvalación, avenida Javier Prado y avenida San Luis.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Chorrillos
- Zonas afectadas: de acuerdo a Sedapal, la suspensión se realizará en las áreas que abarcan los sectores 91, 92 y 97.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Surco
- Zonas afectadas: zona delimitada por avenida Javier Prado Este, avenida Golf de Los Incas, límite con Cerro Camacho, límite con Cerro Centinela, límite con Lomas de Pamplona Surco, jirón Tambo Real, avenida Primavera y avenida Panamericana Sur.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
San Juan de Lurigancho
Áreas de San Juan de Lurigancho sufrirán corte de agua este 16 de febrero / FOTO: Sedapal
- Zonas afectadas: área que incluye avenida 9 de Octubre, avenida Próceres de la Independencia, avenida Tusilagos Este, avenida Flores de Primavera, avenida Los Jardines Oeste, avenida Los Postes Este, avenida Basadre Este, urbanización Zárate, urbanización Caja de Agua, urbanización Chacarilla Otero, cooperativa Las Flores, urbanización San Silvestre y Violetas I, II y III, urbanización San Carlos, asociación San Hilarión I y II, cooperativa La Huayrona I y urbanización San Gabriel.
- Hora de corte: desde las 10:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.
Comas
- Zonas afectadas: urbanización Huaquillay, urbanización El Parral y urbanización Villa Híper sector 388.
Hora de corte: desde las 12:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
