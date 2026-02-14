Sedapal confirma que 8 distritos no tendrán agua este 15 de febrero: zonas y horarios del corte

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), dio una mala noticia para los ciudadanos en la capital, pues confirmó que algunos distritos no contarán con el recurso durante aproximadamente 8 horas de este fin de semana y deberán encargarse de prevenir inconvenientes.

PUEDES VER: Municipalidad de Villa El Salvador anunció importante beneficio para familias este 2026

Por medio de sus plataformas oficiales de información, la empresa dio a conocer que el domingo 15 de febrero se realizarán algunos trabajos relacionados a mantenimiento y funcionamiento correcto de la red que distribuye el agua a todas partes en la ciudad.

Es a raíz de estas acciones, que buscan garantizar la calidad del servicio, mejorar el abastecimiento a futuro y solucionar fugas, gran parte de la población sufrirá una suspensión del servicio, la cual perjudicará el uso en el transcurso del día.

Sedapal anuncia corte de agua esta quincena de mes/ FOTO: Freepik

Corte de agua este 15 de febrero

Ate

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m

Sector 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181

Áreas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separado Industrial, Av. Las Torres.

Santa Anita

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m

Sector 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

San Luis - San Borja

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av.Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis

Santiago de Surco

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los incas limite Cerro Camacho, limite Cerro Centinela limite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primera, Av. Panamericana Sur.

Chorrillos

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.

Áreas afectadas: Sectores 91, 92 y 97

San Juan de Lurigancho

Horario: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m

Áreas afectadas: Área comprendida entre Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zarate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

La Molina