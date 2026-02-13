La mejor noticia para vecinos de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores: nueva obra se inaugura este 15 de febrero

La Municipalidad de San Juan de Miraflores ha dado una excelente noticia a los vecinos que residen en Pamplona Alta, pues a partir de este fin de semana podrán aprovechar un nuevo espacio para sus actividades deportivas y recreativas, gracias a la gestión de las autoridades distritales.

Durante el pasado junio de 2025, los representantes de ejecutar esta nueva obra, ofrecieron los alcances de cómo se iría desarrollando cada paso durante los siguientes meses. Desde los cimientos, hasta las últimas pasadas de pintura en las estructuras, los ciudadanos fueron siguiendo de cerca el proyecto y ahora, al fin se confirmó que está lista.

Este domingo 15 de febrero, la entidad municipal invita a la población beneficiaria a celebrar la inauguración de la losa deportiva denominada "Las Flores", ubicada en una de las zonas más populares de Pamplona Alta que anteriormente lucía abandonada y no reflejaba un buen aspecto del lugar.

Vecinos de Pamplona Alta reciben obra inaugurada / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

La comuna confirmó la realización de este evento desde las 10:00 a.m. e hizo un llamado a todos los vecinos para que asistan a la apertura oficial de esta construcción que era muy esperada por familias, niños y jóvenes en miras de disfrutar de un nuevo punto de encuentro para diversas prácticas.

"Los esperamos para vivir juntos esta gran apertura y darle el primer puntapié a esta nueva etapa para el barrio", dice en parte del mensaje colocado en la publicación oficial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores a través de Facebook.

La comunidad sanjuanina celebra este importante aporte, ya que este tipo de instalaciones resaltan siempre en la planificación urbana, incluyendo a menudo buena iluminación para mayor seguridad nocturna e infraestructura inclusiva para todos los ciudadanos.