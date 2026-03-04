¿A qué hora inicia el paro de transportistas del jueves 5 de marzo y cuáles serán los puntos de concentración?

Se ha convocado una nueva marcha para este jueves 5 de marzo, luego del reciente atentando a balazos a una combi en la avenida Néstor Gambetta, que provocó la muerte del conductor. En medio de lo que será la protesta de mañana, surgen dudas respecto a la hora que iniciará y puntos de concentración.

Este paro de transportistas afectaría directamente la movilidad de los ciudadanos que buscarán llegar a sus destinos durante la movilización de los trabajadores del rubro, quienes exigirán a las autoridades la implementación efectiva de la Ley N.° 32490, misma que establece un conjunto de medidas extraordinarias para combatir los delitos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público y al transporte de mercancías.

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del jueves 5 de marzo?

Hasta el momento, el representante de la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER) no ha confirmado la hora de inicio del paro de transportistas, pero se estima que la movilización rumbo al Congreso de la República y Palacio de Gobierno comenzaría entre las 6:00 a 8:00 a. m.

Conductores saldrían a las calles a exigir medidas de seguridad.

Puntos de concentración del paro de transportistas del jueves 5 de marzo

Esta protesta denominada "Hombre-máquina" tendrá como prinicipales puntos de concentración, la Plaza 2 de Mayo o San Martín, donde no solo se reunirán los transportistas del sector público, también colectiveros y hasta manifestantes de la "Generación Z", en dirección al Congreso.

Por su parte, el vocero del gremio comentó en una entrevista a Exitosa, que: "Presentamos una comunicación a la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Nosotros queremos dialogar, pero advertimos que no somos condescendientes como otros dirigentes gremiales que conversan y se quedan callados, que solo son reactivos cuando hay una muerte".

Mientras que Walter Carrera, dirigente de Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), se refirió al nuevo gobierno de José María Balcázar: "Se da una repartija política, acuerdo político de los diversos partidos que están cogobernando, el pacto mafioso que sigue gobernando, que ha aprobado el Congreso unas leyes pro crimen, que generan impunidad. Para nosotros, el primer responsable es el Congreso", señaló.