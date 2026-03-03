¿Se confirmó paro de transportistas para este 5 de marzo? Esto es LO ÚLTIMO que se sabe tras anuncio de marcha

Frente a la falta de medidas tomadas por el Gobierno del Perú en medio de la ola de criminalidad y extorsión que vive el país desde hace varios meses, los trabajadores del sector de transporte público, han decidido salir nuevamente a las calles para levantar la voz por su seguridad.

Este 5 de marzo, la Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que está al mando de más de 100 empresas formales del grupo. La convocatoria llama a todos los conductores a participar del reclamo a las autoridades ante los últimos escenarios de asesinato que se han presentado.

Walter Carrera, dirigente de Asotrani, estuvo en '24 horas' para Panamericana y se encargó de cuestionar la nula eficacia de las decisiones tomadas por el Estado, por ello aseguró que todos sus compañeros en labor serán parte de esta marcha pacífica que se llevará a cabo el jueves. "Las cifras, las estadísticas nos dicen que hay más asesinatos", sostuvo.

De esta manera se garantizo la llegada de más de 8 mil transportistas de Lima Norte, Lima Este y otros puntos de la capital a esta jornada ya programada en busca de que los representantes del territorio peruano puedan adoptar acciones inmediatas y no continúen postergando las respuestas ante la crisis.

Asimismo, otros datos fijan que el principal motivo de la protesta es la ausencia de implementación de la Ley N.° 32490, norma que establece medidas preventivas y mecanismos de indemnización para los familiares de aquellos conductores asesinados por ataques extorsivos.

¿Se confirmó paro para este 5 de marzo?

Por el momento no se ha dado a conocer algún anuncio que establezca un paro de transportistas este 5 de marzo, puesto que solo se informó acerca de la marcha. Es clave estar al tanto de la última información en las próximas horas.

Transportistas asesinados hasta la fecha

La Cámara Internacional de Transporte ha confirmado que son seis transportistas los que han sido asesinados en Lima y el Callao en lo va del año por ataques de extorsionadores.

¿Dónde se realizará marcha de transportistas?

Los ciudadanos manifestantes se concentrarían en la plaza 2 de Mayo o la plaza San Martín, y a partir de este punto se irán movilizando por las calles del centro histórico para protestar ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.