- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Girona
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Confirman paro de transportistas para este martes 17 de febrero? Dirigente transportista se pronuncia
El reciente asesinato de un chofer de la empresa 'El Rápido' en San Martín de Porres, ha generado indignación en la comunidad del servicio de transporte.
Los ataques contra choferes de buses son cada vez más constantes en el Perú y preocupan a los transportistas desde hace varios meses, ya que la ola de criminalidad sigue en incremento y no se han tomado las medidas correspondientes para salvaguardar la integridad de cada uno de los trabajadores que día a día sigue siendo víctima de las extorsiones.
PUEDES VER: Municipalidad de Puente Piedra anuncia inicio de obra que optimizará el ambiente urbano para los vecinos
El más reciente asesinato de un conductor de la empresa de transporte 'JC Bus' la noche del último sábado 14 de febrero, ha generado indignación en el sector, por lo cual muchos se mantienen a la expectativa por conocer si se ha anunciado la realización de un nuevo paro del servicio.
Como se sabe, en modo de protesta y solidaridad por lo ocurrido con el chofer, este lunes 16 de febrero se llevó a cabo una paralización de algunas empresas del transporte público, y frente a ello, Martín Ojeda, dirigente transportista, fue consultado en relación a si se extenderá o no esta acción.
¿Habrá paro este 17 de febrero?
A través de la señal de América TV, Ojeda dio a conocer que el paro de transporte público en Lima Norte podría alargarse más de lo previsto, pues la medida que inicialmente se programó por 24 horas, podría ampliarse a 48 horas, en respuesta al asesinato del conductor de la empresa El Rápido.
Bajo este contexto, se espera que haya una confirmación oficial a través de los representantes de todas las empresas que vayan a acatar esta nueva inmovilización. Sin embargo, hasta el momento no se ha compartido información oficial que anuncie la prolongación del paro.
Asesinato de conductor de 'JC Bus'
Un conductor de la empresa 'JC Bus', que fue identificado como Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, fue acribillado a balazos, la noche del pasado 14 de febrero, en el cruce de las avenidas Universitaria con San Germán.
'El Rápido' anuncia paro desde este lunes 16
Empresa 'El Rápido' confirmó que desde el lunes 16 de no brindarán servicio por la falta de garantías que han recibido de las autoridades, pese a ya haber solicitado atención.
Empresa de transporte suspenderá servicio a partir de este 16 de febrero / FOTO: El Rápido
- 1
Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último
- 2
¿Confirman paro de transportistas para este martes 17 de febrero? Dirigente transportista se pronuncia
- 3
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNSAAC Filiales 2026-I: ver puntaje y lista de ingresantes
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90