José Jerí fue censurado por el Congreso y deja de ser el presidente del Perú

El Congreso de Perú censuró a José Jerí con 75 votos a favor, tras cuestionamientos por sus reuniones con empresarios vinculados a contratos estatales.

María Zapata
La mesa directiva convoca al Pleno el miércoles 18 para elegir al nuevo presidente.
La mesa directiva convoca al Pleno el miércoles 18 para elegir al nuevo presidente.
El Congreso peruano tomó una esperada decisión al aprobar la censura contra José Jerí, quien desempeñaba el cargo de presidente encargado de la República. Esta acción finaliza su corto período en el poder y representa un hecho relevante en la política de Perú.

Congreso de Perú censura a José Jerí

La censura fue aprobada con 75 votos a favor, luego de que surgieran cuestionamientos sobre las reuniones no oficiales de Jerí con empresarios chinos que tienen contratos con el Estado. Estas reuniones generaron preocupación entre los legisladores, quienes consideran que comprometen la transparencia y la ética en la gestión pública.

Censura a Jeri

La Representación Nacional aprobó las siete mociones de censura contra el mandatario.

Próximos pasos: elección del nuevo presidente constitucional del Perú

La elección del sucesor de José Jerí se llevará a cabo en la sesión del pleno programada para el miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas. Los partidos políticos tienen plazo hasta hoy a las 18:00 para presentar a sus candidatos. Este proceso definirá al próximo presidente del Congreso y, de manera potencial, al encargado de la presidencia de la República de forma transitoria.

Con esta decisión, José Jerí deja oficialmente la presidencia, mientras el país avanza hacia la designación de un nuevo liderazgo parlamentario y ejecutivo.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

