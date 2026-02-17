Resultados Fase 1 COAR 2026: LINK para revisar si aprobaste la evaluación del Proceso Único de Admisión

Nos encontramos a pocas semanas de dar inicio al año escolar, por lo cual es primordial que aquellos postulantes que rindieron la evaluación del Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), conozcas cuál fue su puntaje alcanzado y si lograron obtener una vacante.

El Ministerio de Educación (Minedu) publicará la lista de resultados de la primera fase de evaluación este 17 de febrero. De esta manera, los aspirantes podrán consultar si son parte de alguna de las 61 sedes ubicadas en todas las regiones del país, en las cuales hay 2.650 espacios disponibles para el alumnado.

Los COAR se preparan para recibir a nuevos ingresantes 2026 / FOTO: MINEDU

LINK de consulta para resultados COAR

La lista de los estudiantes sobresalientes de todo el país que pasan a la segunda etapa de evaluación se encuentra publicada en el siguiente enlace web: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

Cronograma de admisión a los COAR

Recepción de reclamos (etapa de inscripción): 3 y 4 de febrero.

Evaluación Fase I (Habilidades cognitivas): 8 de febrero.

Resultados de la Fase I: 17 de febrero.

Evaluación Fase II (Socioemocional y entrevista): del 21 al 23 de febrero.

Resultados finales y asignación de vacantes: 2 de marzo.

Posterior a estas fechas, llega la etapa de recepción y respuesta de reclamos finales, la cual se realiza entre el 3 y 4 de marzo. Después de ello, sigue la confirmación de vacantes del 3 al 7 de marzo y todo culmina con el proceso de matrícula de los estudiantes al COAR, del 3 al 31 de marzo

